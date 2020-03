Austrijski znanstvenik: 'Našoj zemlji prijeti horor zbog koronavirusa'

„Istraživač opominje : Austrija po broju umrlih trenutačno u smjeru Italije“, naziv je intervjua profesora Znanstveno složenih sustava Medicinskog sveučilišta u Beču i voditelja istraživačkog Centra Complexity Science Hub Vienna (CSH) Stefana Thurnera, danog austrijskoj izvještajnoj agenciji APA, koje su prenijeli predvečer gotovo svi austrijski mediji.

Kako se navodi Thurner uvjerljivo opominje da se donositelji Mjera ograničenja kretanja i okupljanja u javnom prostoru koje su na snazi, ne smiju dati zavesti, i ukinuti ih, jer u protivnom Austriji prijeti katastrofa kao i u Italiji.

„Ako se krivulja smrtnih slučajeva u Austriji povuče tri tjedna unaprijed, onda se vidi da ona leži točno na krivulji umrlih u Italiji“, istakao je austrijski profesor i istraživač, dodavši: „Od nešto položenijeg smjera krivulje zaraženih osoba ne smije se prepuštati optimizmu“.

Napomenuo je kako krivulja zaraženih pokazuje da sada u Austriji svaka četiri dana ima po duplo zaraženih, a do prije posljednjih dva do tri tjedna dvostruko zaraženih bilo je svaka dva dana, ukazavši na značaj Mjera ograničenja.

„Bio bi prekrasno ako bi djelovale, ali ako se nešto svaka četiri dana udvostručuje, to je gotovo toliko loše, kao da se nešto udvostručuje svaka dva dana. Bilo bi važnije, baciti pogled na broj pacijenata na intenzivnoj njezi i umrlih, nego na broj potvrđenih slučajeva zaraze. Jer tek sada je lagano vidljivo koliko je kreveta stvarno zauzeto i koliko je pogođenih koronavirusom stvarno od njega i umrlo“, tvrdi Thurner.

Napomenuo je kako sada svakih tri dana ima duplo više mrtvih, a brojka oboljelih na intenzivnoj njezi udvostručuje se svakih 2 dana i 6 sati. „To ide jako brzo. I trenutno nema naznaka da će biti bolje“, poručio je.

Usporedivši Austriju s Italijom bečki je profesor rekao:

„Kada gledam, kako je to u Italiji krenulo s mrtvima, i kako je u Austriji, tada krivulje leže gotovo identično. U Italiji je kod umrlih u posljednjih deset dana udvostručenje poraslo na 4,4 dana. To znači krivulja je za malenkost postala položenija, ali porast broja smrtnih slučajeva je još uvijek ogroman", kaže on.

Poručio je kako nada trenutačno ne počiva na „validnim podacima“ . Napomenuo je kako se za sada može nadati samo tome da je Austrija bolje pripremljena od Italije i da će ta krivulja smrtnosti brže i sve više biti postati položenija.

Govoreći o daljnjem razvoju situacije sa širenjem koronavirusa, Thurner je rekao kako postoje dva moguća scenarija koja su oba „jednako vjerojatna“. U najboljem slučaju, početkom travnja epidemija će dosegnuti svoj vrhunac, što bi, prema njemu, bilo ne samo podnošljivo za zdravstveni sustav, nego bi se od 14. travnja moglo početi ljude „ na precizno planiran način“, vraćati na posao.

„Naravno da do tada neće svi Austrijanci postati imuni na virus, zato treba ljude ciljano vraćati na posao, kako ne bi ponovno došlo do tendencije eksponencijalnog rasta. A ako ponovno počne rasti broj zaraženih, odmah treba uvesti ograničenja ili ljude ponovno, ali ciljano poslati u karantenu“, kazao je.

Kao lošiji scenarij za Austriju naveo je slučaj laganog usporavanja brojke zaraženih tako da sada svaki četvrti dan po duplo više zaraženih bude pomaknut na svaki šesti.

„Ako se uzme u obzir da bi do četvrtog tjedna u travnju ostalo stanje kao sada, tada se mora računati sa scenarijem sa stotinama tisuća zaraženih i oboljelih. A to zdravstveni sistem sigurno ne može izdržati“, dodao je i kao pozitivan primjer naveo azijske zemlje kojima je pošlo za rukom postići da svaki šesti dan imaju dvostruko više zaraženih. Napomenuo je kako nitko trenutačno ne može reći, koji će scenario nastupiti.

„Predviđati se može najviše tjedan dan, ili ipak samo pet dana“, govori.

Što se tiče raspoloživih kreveta na intenzivnoj njezi, rekao je kako svakako treba povećati kapacitete. Procijenio je da bi oni mogli do 1. travnja biti potrebni za 300 – 400 oboljelih od koronavirusa u Austriji.

Prema današnjim podacima austrijskog Ministarstva za socijalnu skrb, zdravlje i njegu objavljenim u četvrtak u 15 sati, u Austriji je zabilježeno 6.398 zaraženih, od toga ih je 547 u bolnicama, (dvostruko više nego jučer), a 96 ih je na intenzivnoj njezi (trostruko više nego jučer). Broj umrlih je također u stalnom i snažnom porastu i iznosi 49. Najviše umrlih je u Beču (14).

I Austrijski kancelar Sebastian Kurz istakao je na današnjoj konferenciji za novinare u Beču da je „stanje ozbiljno i ostaje ozbiljno“.