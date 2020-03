U Austriji 2.666 zaraženih, čak 463 više nego jučer. Kurzov apel Austrijancima: Izdržite!

U Austriji je u subotu potvrđeno ukupno 2.666 bolesnika od koronavirusa, što je za čak 436 više nego jučer, ili porast od 21 posto, objavilo je u 8 sati ujutro austrijsko Ministarstvo zdravlja. Među zaraženima u posljednjih 24 sata je i jedan od zastupnika austrijskog Parlamenta, što je izazvalo dodatnu zabrinutost i mjere opreza.

Najviše zaraženih ima u austrijskim pokrajinama Tirol, koja je cijela u karanteni (568) i Gornjoj Austriji (507). Slijede Donja Austrija (392), pa zatim Beč i Štajerska s preko 350 zaraženih te Vorarlberg (215), Salzburg (175), Koruška (74) i Gradišće (35).

Dosad je ukupno testirano 18.545 osoba. Prema podacima austrijskog Ministarstva zdravlja sedam osoba je umrlo, jedna više nego do jučer, a brojka ostalih, još službeno nepotvrđenih slučajeva se ne navodi.

Austrijski savezni kancelar Sebastian Kurz je u subotu ujutro u emocionalnoj poruci preko TV oe24 poručio: „Molim Austrijanke i Austrijance da izdrže“. Riječ je o Vladinim mjerama i drastičnom ograničenju kretanja i okupljanja u javnom prostoru koje je austrijska Vlada na čelu s Kurzom u petak produžila do Uskrsnog ponedjeljka odnosno 13. travnja.

Kako je u petak istaknuo na konferenciji za novinare austrijski ministar zdravlja Rudolf Anschober, unatoč strme krivulje rasta broja zaraženih, laganu nadu budi podatak da je dnevni porast oboljelih pao na nešto više od 20 posto, za razliku od prije dva tjedna kada je iznosio i do 40 posto.

„ No, to nije razlog za opuštanje, nego za još striktnije držanje ograničenja“, upozorio je Anschober pozvavši preostalih 5 posto austrijskih građana koji se ne pridržava mjera ograničenja i datih preporuka da to odmah učine i tako se pridruže onih 95 posto poslušnih Austrijanaca koji shvaćaju svu ozbiljnost situacije širenja koronavirusa i ne izlaze iz kuće, osim u dozvoljenim nužnim slučajevima.