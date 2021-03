Austrijski Uskrs po uzoru na Božić, Anschober: Nije faza za velika popuštanja

U Austriji se epidemiološka situacija pogoršava. U subotu je, kao i proteklih dana i tjedana, ponovno potvrđen stalni uzlazni trend broja novozaraženih, većinom britanskim sojem koronavirusa. Prema podacima Ministarstva zdravlja u proteklih 24 sata zabilježeno je još 3.344 novozaraženih i 28 umrlih, čime se je ukupan broj smrtnih slučajeva vezanih uz COVID-19 od početka pandemije do danas popeo na 9.052, a oboljelih i ozdravljenih na 511.440 odnosno 470.684 osoba. Trenutačno aktivno od koronavirusa boluje 31.704 Austrijanaca, od čega je njih 1.844 hospitalizirano, uključujući 394 pacijenata u intenzivnoj njezi.

Kako broj novozaraženih stalno raste, a u intenzivnoj njezi je sve više pacijenata, posebice mlađih, austrijski ministar zdravlja Rudolf Anschober je u subotu rekao za austrijski radio i televiziju ORF kako očekuje razumijevanje da „nije faza za velika popuštanja“.

Na upit da li će u to u ponedjeljak uspjeti uvjeriti i austrijskog kancelara Sebastiana Kurza te pokrajinske čelnike koji će se ponovno, kao i na prethodnim sastancima o (ne)popuštanju mjera savjetovati sa stručnim znanstveno-medicinskim timom i predstavnicima oporbe, Anschober je odgovorio kako „ne računa na otpor“.

„Polazim od toga da će ih brojke stavljene na stol uvjeriti u to“, dodao je. Napomenuo je kako je posljednja dva, tri dana razgovarao s mnogim političarima iz koronavirusom najteže pogođenih pokrajina i da su gotovo svi bili istog mišljenja kako nije vrijeme za velika popuštanja.

Toga su, prema pisanju austrijskih medija, očito u međuvremenu postali svjesni i već prilično nervozni ugostitelji čiji su lokali zatvoreni još od početka studenoga prošle godine i više ne vjeruju u otvaranje terasa 27. ožujka, kao što je to početkom mjeseca najavila austrijska vlada.

VIDEO Uvode se besplatne COVID putovnice

Umjesto daljnjeg popuštanja mjera, austrijski mediji, pozivajući se na svoje izvore bliske vladi i stručnjacima pišu kako će vlada navodno ići, zbog sve strmije uzlazne krivulje broja novozaraženih te sedmodnevne incidencije (broj zaraza na 100.000 stanovnika) na regionalno odnosno pokrajinsko „zaključavanje“, a kandidati su britanskim virusom preplavljeni Beč, Donja Austrija i Gradišće. Od novih mjera spominje se i produžetak Uskrsnih praznika za još dva tjedna za školsku djecu, nakon što su u školama posljednjih dana i tjedana otkriveni klasteri COVID-19 zaraze. I to unatoč testiranju učenika dva puta tjedno. Što se tiče Uskrsa, za njega navodno postoji plan mjera po uzoru na prethodni Božić. A to bi značilo da se sadašnja uredba o dozvoljenom susretu četiri odrasle osobe iz dva različita domaćinstva (plus maloljetna djeca) privremeno stavlja van snage i za Uskrs bi se moglo okupiti do 10 odraslih i maloljetna djeca iz deset različitih domaćinstava, kao što je to bilo za Božić.

Na dva dana, za Badnjak i Božić bio je privremeno ukinut i „policijski sat“ od 20 sati navečer do 6 ujutro. Slična odluka očekuje se i za Uskrs i Uskrsni ponedjeljak koji je u Austriji također neradni dan.

Što se tiče odredbi i preporuka za putovanja u inozemstvo, za sada je u javnost prodrla samo informacija da se na tome radi. Mediji navode da dok Njemačka i Švicarska svojim građanima omogućava putovanje na Mallorcu, u Austriji se Austrijancima poručuje „molimo pričekati“.

„To da je uz negativan korona test propisana i obvezna 10-dnevna karantena nakon povratka u Austriju, mnoge odvraća od putovanja“, istaknula je Kathrin Limpel iz turističke agencije TUI. Prema aktualnim austrijskim propisima, iz obvezne 10-dnevne karantene može se izaći tek nakon petog dana samoizolacije uz negativan PCR ili antigen test.

Više o tome da li dodatno „zaključati“ ili ipak barem malo „otključati“ Austriju u borbi protiv koronavirusa i njegovih sve agresivnijih i zaraznijih mutacija, znati će u ponedjeljak kasno popodne, nakon sastanka austrijske vlade predvođene kancelarom Sebastianom Kurzom.