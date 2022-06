Austrijski krizni kabinet u pogon vraća elektranu na ugljen

“Mali krizni kabinet” austrijske Vlade u sastavu, kancelar Karl Nehammer, ministrica za zaštitu klime, okoliša, energiju i mobilnost Leonore Gewessler i ministar gospodarstva Martin Kocher održao je jučer hitan sastanak na temu kako osigurati energetsku opskrbu zemlje u slučaju nestašice plina. Kako je istaknuto, nestašica još nije aktualna, jer Austrija ima još trenutačno dovoljno plina u rezervi, ali situacija je sve ozbiljnija nakon što je Rusija posljednjih dana prepolovila isporuku plina ovoj alpskoj zemlji. Slično kao i Njemačkoj i Italiji.

Dakle središnja tema sastanka vladinih predstavnika sa stručnjacima je bila kako što je moguće brže smanjiti sadašnju, čak 80 postotnu ovisnost Austrije o ruskom plinu. Na sastanku je odlučeno da se u prvom koraku reaktivira odnosno ponovno stavi u pogon stara elektrana na ugljen Mellach u austrijskoj pokrajini Štajerskoj, koja je iz pogona isključena u proljeće 2020. godine. Dakle prije dvije godine, uz brojne pohvale, posebice “Zelenih” i slavlje.

Međutim, sada je zbog Putinove Rusije i rata u Ukrajini tako daleko došlo da upravo ta posljednja iz pogona na ugljen isključena austrijska elektrana sada postaje prva koju se vraća u pogon. Ali to neće biti baš tako brzo, jer za to su, kako ističu stručnjaci koji su također dio Nehammerovog “malog kriznog kabineta”, potrebne odgovarajuće pripreme, koje će trajati mjesecima. U drugom koraku austrijska vlada namjerava diverzifikacijom i izgradnjom dugoročnih odnosa isporuke, osigurati energetsku opskrbu zemlje. “Sve su poluge stavljene u pogon, kako bi se smanjila ovisnost o Rusiji i kako nas se ne bi moglo ucjenjivati”, rekla je ministrica Gewessler. Istaknula je da je to dugi proces i da će “trajati godinama”. Napomenula je kako je prvi cilj smanjiti ovisnost Austrije o ruskom plinu s 80 na 70 posto. Prema njenim riječima, to se namjerava postići sa strateškim plinskim rezervama.

“To da ruski predsjednik Vladimir Putin zloupotrebljava isporuku energenata kao politički instrument, nije upitno”, rekla je ministrica Gewessler. Dodala je kako si “ ne trebamo stvarati drugačije iluzije o tome”. Kako navode nadležna tijela za opskrbu energentima, Austrija posljednjih dana dobiva upola manje ruskog plina nego li je to uobičajeno i dogovoreno. Međutim za sada se s odgovornih mjesta tvrdi kako je trenutačno opskrba osigurana i da se u austrijskim spremnicima nalazi 64 posto ili 25.289 GWh (teravat sati) ruskog plina. Austrijska Vlada je prije nekoliko tjedana za strateške rezerve zemlje izdvojila 6, 6 milijardi eura za 20 teravat/sati plina, od kojih najmanje 7,4 teravat sati mora biti od dobavljača izvan Rusije. Također je temeljem zakonskih odredbi o diverzifikaciji plina koji nije iz Rusije uveden državni poticaj do 100 milijuna eura. Osim toga je domaća austrijska industrija, koja je najveći potrošač plina, dobila mogućnost da samostalno nabavi plin za svoje potrebe.