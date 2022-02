Austrijski kancelar Nehammer o Ukrajini: Povijest se ponovno ispisuje krvlju

Sigurnost u Europi dramatično se je promijenila u proteklih 48 sati, rekao je austrijski kancelar Karl Nehammer na konferenciji za novinare u Beču, nakon sastanka nacionalnog Vijeća sigurnosti, vezano uz aktualno stanje u Ukrajini nakon jučer započete ruske vojne agresije na ovu zemlju. Istakao je kako je tema austrijskog Vijeća sigurnosti bila kako najbolje što je moguće zaštiti ljude koji žive u Austriji, vezano uz nastalu situaciju.

“Činjenica je: Rat vlada! Nitko nije mislio da u 21. stoljeću jedna zemlja u Europi može tek tako napasti drugu zemlju. Vojna agresija pokazuje zastrašujuću sliku”, dodao je kancelar. Napomenuo je kako Rusija nije spremna na dijalog s 44 milijunskom Ukrajinom.

“Imamo sugovornika, koji u obje ruke drži oružje i nema praznu ruku za dijalog”, rekao je Nehammer ustvrdivši:

“Ovdje se radi o masivnoj povredi međunarodnog prava. Jednom sveobuhvatnom ratu. Civilima se prijeti-ženama, djeci i muškarcima i malo se tko obazire na civilnu infrastrukturu”.

Austrijski je kancelar izvijestio kako su vlade zemalja članica EU-a noćas jednoglasno donijele “najstroži Paket sankcija u povijesti EU-a” protiv Rusije. Napomenuo je kako unatoč toga i dalje na strani EU-a postoji spremnost na dijalog.

“Upravo dok ovdje razgovaramo, Ukrajina proživljava svoje najteže trenutke. Nanovo se krvlju ispisuje povijest”, istakao je emotivno Nehammer. Potom je ispričao svoj jučerašnji razgovor s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, te direktno uključenje Vijeća EU-a u bunker u kojem se nalazi Zelenski sa svojim stožerom.

“Odlučujuće je: Bili smo zapanjeni, ali ne i bespomoćni”, dodao je, potom se osvrnuvši na EU Paket sankcija za Rusiju.

“Donesen je najoštriji Paket sankcija u povijesti, koji će također i za nas zemlje članice biti bolan”, izvijestio je Nehammer naglasivši:

“Ali ta bol, koju ćemo mi gospodarski pretrpjeti nije ništa u usporedbi s boli koju upravo trpi ukrajinsko stanovništvo u ratu i teroru”.

Potom je kancelar pojasnio kako Paket sankcioniranja Rusije sadrži sankcije vezane uz zračni promet, svemirski prostor i brodsku industriju te financijski sektor. Napomenuo je kako tri četvrtine ruskih zrakoplova dolazi iz EU, te da od sada u EU više neće moći nabavljati rezervne dijelove. Također da je 70 posto ruskih banaka pogođeno sankcijama, te da je ruskim oligarhima ograničeno putovanje u zemlje EU-a. Ono što je također kancelar naglasio je da će u EU moći ući samo ruski diplomati s diplomatskom putovnicom, uz obveznu vizu.

“Jedinstvo i odlučnost je ono što sada obilježava EU”, poručio je Nehammer dodavšI:

“Putin se je preračunao. On je pošao od toga da će EU napraviti ono što je uvijek do sada radila: Zaplesti se u rasprave. Ali to se nije dogodilo i ovoga puta”.

Austrijski kancelar posebno se je osvrnuo na neutralnost Austrije, vezano uz rusku ratnu operaciju u Ukrajini, koja je također bila burna tema na domaćem Vijeću sigurnosti.

“Austrija ima posebnu ulogu. Mi smo vojno neutralni, ali ne i prema vrijednostima i međunarodnom pravu. Rat u Ukrajini ničim se ne može opravdati. Tko ne poštuje međunarodno pravo, ne poštuje ni neutralnost”, pojasnio je Nehammer. Na kraju je istakao, kako s obzirom na sigurnosno stanje u Europi koje se je “povijesno promijenilo” u proteklih 48 sati i Austrija mora znatno povećati ulaganja u obranu zemlje.

“Važno je jasna spoznaja svim frakcijama u Parlamentu da je potrebno dodatno ulagati u obranu zemlje”, zaključio je austrijski kancelar, vidno zgrožen, kako je rekao, “ratnim bezumljem u Ukrajini, koje donosi ogromnu patnju”.

Situaciju iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

>> VIDEO Prosvjedi diljem Rusije protiv rata, uhićeno više od 1.700 ljudi: 'Prosvjednici su hrabri ljudi'