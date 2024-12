Austrijanci šokirani eksplozijom cijena u 2025. Prisjeli im i Božić i Nova godina

Raspoloženje Austrijanaca ususret Božiću i Novoj godini ove je godine znatno turobnije nego prethodnih godina. Za neke bi se čak moglo reći da su im nadolazeći blagdani, posebice nova, 2025. godina, već unaprijed prisjeli. Razlog je najavljena eksplozija cijena i poskupljenja. Znatno poskupljuju struja, plin, grijanje, vožnja autom, stanarine, razne naknade, ali i neka osiguranja i druge usluge. Austrijanci su ne samo šokirani nego i duboko zabrinuti divljanjem cijena i olujom na tržištu.

Kako piše austrijski dnevni list “Heute” pod naslovom “1.000 eura više! Auto, grijanje & Co. osjetno skuplji” i nadnaslovom “Porast cijena 2025.” ulazak u Novu godinu pokazat će zorno koliko je veliki raskorak između statistike i stvarnosti. Državni zavod za statistiku “Statistik Austria” je objavila da su cijene u studenome ove godine porasle za 1,9 posto u odnosu na isto razdoblje 2023. Na prvi pogled, smirujuća informacija, jer je navedeni iznos i stopa inflacije manja od propisanog limita od 2 posto Europske središnje banke, za države članice EU-a.

Međutim u stvarnosti je situacija u Austriji više nego zabrinjavajuća. Svakim danom sve više tvrtki odlazi u stečaj, ne samo malih nego i velikih poslovnih sustava kao Kika/Leina, KMT itd., te je već najavljeno da će 2024. godina biti rekordna što se tiče insolventnosti i stečaja. Ali to nije sve, tu su i stečajevi privatnih osoba, kojih godišnje ima negdje oko 9.000. Osim toga u Austriji, koja se već drugu godinu nalazi u recesiji, gospodarska je situacija sve samo ne ružičasta.

Upravo se na pregovorima o sastavu nove austrijske vlade, koji su upravo u tijeku pod vodstvom narodnjačkog mandatara, kancelara Karla Nehammera, prvi put između tri stranke, narodnjaka (ÖVP), socijaldemokrata (SPÖ) i liberala Neosa, danonoćno svadi i radi na konsolidaciji državnog proračuna. S obzirom na veliku zaduženost ove alpske države, koja prema izvještavanju domaćih medija iznosi negdje oko 4 milijarde eura, stručnjaci očekuju daljnji rast cijena. Ne, rast, nego “eksploziju” cijena, ističe “Heute”.

“Heute” navodi da će troškovi struje porasti čak do 45 posto, ovisno o dobavljaču. Uz napomenu da će ti troškovi obuhvaćati porast cijene kilovat sata struje, jer se krajem prosinca 2024. godine ukida Vladina “kočnica” za porast cijena odnosno subvencija kojom je država sufinancirala kućanstvima potrošnju struje nakon pandemije korone dvije godine, te naknadu za prijenos struje električnom mrežom koja će iznositi 200 do 290 eura godišnje, ovisno o kojoj se austrijskoj pokrajini radi.

Kolika je to eksplozija troškova struje govori i podatak da je i uz dosadašnju tzv. Vladinu “cjenovnu kočnicu”, prosječno austrijsko domaćinstvo moralo godišnje platiti za struju 435 eura više. A k tome sada treba dodati i troškove mrežnog prijenosa od 200 do 290 eura. “Ako se zbroje ta dva iznosa u najgorem slučaju to će iznositi 725 eura”, navodi list.

Što se tiče plina, on je od ljeta ove godine već poskupio za “gotovo 30 posto”. K tome treba od Nove godine dodati i porast cijene plinskog mrežnog prijenosa za prosječno 60 eura. Od 1. siječnja 2025. povisuje se i porez na CO2 (ugljični monoksid) sa 45 na 55 eura po toni goriva, što znači automatski i više cijene benzina i dizela od Nove godine.

Klub vozača automobila ARBÖ je izračunao da će CO2 porez povećati cijenu dizela za 16,5 centi, a eurosupera za 15 centi. Dosad je porez iznosio 12,3 centi po litri za benzin i 13,5 centi za dizel. Austrijanci prosječno godišnje napune spremnike svojih automobila s 770 litara goriva. To godišnje znači da će morati dodatno izdvojiti 127 eura za dizel i 116 eura za benzin.

Kod registracije novih vozila najavljen je također porast cijena (NoVA). A kada smo kod automobila, također treba istaknuti da je poskupjela i vinjeta za vožnju austrijskim autocestama i brzim prometnicama. Njena cijena za 2025. iznosi 103,80 eura što je povećanje od 7,4 posto u odnosu na prošlogodišnju koja je bila 96,40 eura.

Kako portal finanz.at izvještava od Nove godine poskupljuje i popularni “klima-tiket” za putovanje javnim sredstvima prijevoza, i to za 84 eura. Nova cijena za 2025. godinu iznosit će 1.179,30 eura (+7,7 posto). Već ako se sve prethodno navedeno zajedno zbroji Austrijanci moraju u 2025. računati s dodatnim troškovima od 1003,70 eura, piše “Heute”. Uz napomenu, kako to nije sve. K tome treba još pridodati više troškove za odvoz smeća, vodu i parkiranje, te druge naknade u iznosu od gotovo 6 posto. A to opet za dvočlano kućanstvo znači otprilike dodatnih 257 eura godišnje. I to bez da su uračunata i poskupljenja hrane, stanarina & Co.

A hrana stalno poskupljuje. Cijene putra i čokolade zbog skupog kakaovca, otišla su u nebesa. To ovih predbožićnih dana kada se peku sitni božićni kolačići posebno dolazi do izražaja. Cijena putra od 250 grama u austrijskim supermarketima iznosi od 2,59 eura do preko 3 eura. Čokolada je već do ljeta ove godine bila više od 10 posto skuplja nego lani, a od tada su uslijedila dodatna poskupljenja.

Na hrani se još može i nešto uštedjeti, ali ne i troškovima energije. To najteže pogađa austrijska domaćinstva s nižim mjesečnim prihodima. Mnoga se, kako navodi “Heute” moraju odlučiti za grijanje ili pranje? Voditeljica socijalnog savjetovališta Caritasa u Beču Doris Anzengruber je u razgovoru za Heute rekla: “Ljudi su u strahu, da neće moći platiti svoje račune. Neki zbog toga ne mogu ni mirno spavati. Imamo starije klijente, koji su posve ugasili grijanje, ili griju samo jednu prostoriju, kako bi im utrošak energije bio što manji”.

Koliko je zabrinjavajuća situacija u Austriji sa stalnim poskupljenjima, dovoljno govori i sljedeća izjava Anzengruber: “Mnogi klijenti koji žive vrlo skromno i štedljivo, jednostavno više nemaju dovoljno novaca da pokriju troškove”. Eksplozija troškova energije, prije svega struje, plina i grijanja brine i 55-godišnju Bečanku Marion, koja je za “Heute” sva zdvojna rekla: “Ovo je katastrofa, tko si to uopće još može priuštiti. Vlada o svemu tome mora dobro razmisliti, prije nego svi mi završimo na ulici”.

I gospodarski stručnjaci upozoravaju da sva ta poskupljenja energenata, posebice struje za čak više od trećine (+37 posto), za austrijske građane predstavlja “šok”, od kojeg se ne mogu tek tako oporaviti. Zato Austrijancima preporučuju da promjene dosadašnje dobavljače i odu onim jeftinijima, koji novim potrošačima, jer su došli upravo njima nude do 600 eura bonus kod struje i 1.150 eura kod plina. Uz opasku, kako to veliki energetski dobavljači ne mogu ponuditi jer su tromi, za razliku od onih manjih i fleksibilnijih.

Ako se sve skupa pogleda i izračuna, zapravo sve ono što se je događalo nakon korone u Austriji, dijeljenje “šakom i kapom”, sada dolazi na naplatu, tvrde mediji. Stoga sljedećoj austrijskoj vladi, koja bi se, barem prema sadašnjim najavama trebala formirati negdje u siječnju 2025., neće baš biti lako. Jer morat će, bez obzira na pozamašni deficit u državnom proračunu voditi računa, između ostalog, i o socijalnom statusu brojnih austrijskih građana, kako im se ne bi rapidno smanjio njihov standard, na koji su desetljećima naučeni. A što bi austrijska krajnja desnica, koja je u silovitom uzletu, mogla okrenuti u svoju korist.

