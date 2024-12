Austrija odustala od veta: Rumunjska i Bugarska od Nove godine mogu u Schengen

Austrija neće uložiti veto na prijedlog da Rumunjska i Bugarska postanu od 1. siječnja 2025. godine punopravne članice Schengenskog prostora slobodnog putovanja Europom, potvrdilo je u ponedjeljak Austrijskoj novinskoj agenciji (APA) austrijsko Ministarstvo unutarnjih poslova u Beču. Rumunjska i Bugarska, koje su članice Europske unije i NATO saveza, u ožujku ove godine, nakon sporazuma s Austrijom, koja se je isprva mjesecima protivila njihovom ulasku u Schengen uz obrazloženje da premalo čine da bi spriječile ilegalnu migraciju, su se samo djelomično pridružile Schengenu.

Tim činom, granične kontrole između te dvije zemlje i ostalih 27 zemalja Schengenskog prostora u zračnom i pomorskom prometu su ukinute. Austrijski veto je ostao i dalje vrijediti za kopnene granične prijelaze, za što su neke od zemalja članica EU-a, Austriju oštro kritizirale. Austrija je, naime, ostala jedina članica EU-a koja je bila protiv priključenja Rumunjske i Bugarske Schengenu. Nakon “Schengen Air-a” za navedene dvije zemlje i uspješnog nastavka pregovora, Austrija je odustala, kako je danas potvrdio austrijski MUP, od daljnjeg ulaganja veta.

Kao razlog, ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner je naveo kako se je osjetno smanjio broj ilegalnih prelazaka granice. Dodao je da se to ne bi dogodilo da nije bilo veta s austrijske strane. - Nakon Schengen Air-a sada je Rumunjskoj i Bugarskoj otvoren i kopneni Schengen - stoji u Karnerovom izvješću, koje su objavili austrijski mediji. Austrijski ministar je naglasio kako su Rumunjska i Bugarska to zaslužile zbog konkretnih mjera uvedenih na vanjskim granicama EU, čime je broj ilegalnih migranata rapidno pao. Kao potvrdu tome naveo je austrijske brojke od 70.000 presretanja u razdoblju do listopada prošle godine i oko 4.000 u istom razdoblju ove godine. - S tvrdom, ali konstruktivnom EU politikom Austrija je uspjela našu zemlju i Europsku uniju učiniti sigurnijom - ustvrdio je Karner dodavši kako su “pregovori trajali dvije godine, sve dok paket za zaštitu granica nije dosegao važnu točku”.

>>FOTO Sirijci slave na ulicama, ruše kipove dinastije Asad: 'Ovo je naš pad Berlinskog zida'>>