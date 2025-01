Austrija pred novim izborima? Nakon povlačenja Neosa, predsjednik Van der Bellen na potezu

Prijelomna vijest u petak prijepodne u Austriji glasila je: Neos se povlači iz koalicijskih pregovora s Narodnom strankom (ÖVP) i Socijaldemokratskom strankom (SPÖ) i time su okončani trostranački pregovori za sastav nove savezne vlade, čiji je mandatar bio konzervativni kancelar Karl Nehammer. Ovoj postizborni grom iz danas u Beču vedrog neba priopćila je ljutog lica, ali vrlo emotivno na hitno sazvanoj konferenciji za medije čelnica liberala Neosa Beate Meinl - Reisinger.

Odmah nakon toga, niz naslova i nadnaslova u austrijskim medijima poput: “Neos izlazi iz pregovora”, “Kompletni kaos oko sastava vlade: Semafor se raspukao - Neos iznenadno iskače”, “Raspad tročlane koalicije: Neos napušta pregovore”, “Pregovori između ÖVP-a, SPÖ-a i Neosa propali”, “Sada novi izbori” … bili su potvrda da potencijalna tročlana koalicija najvjerojatnije odlazi u povijest.

Šefica Neosa je na pressici rekla da su se trudili koliko su najbolje mogli i znali ako bi nešto učiniti za bolju budućnost Austrijanaca i države, ali da su u pregovorima s koalicijskim partnerima često imali “ruke vezane na leđima”. Pogotovo sa socijaldemokratima predvođenim njihovim čelnikom Andreasom Bablerom, kako izvještavaju mediji, Neosi “nisu vidjeli mjesta za daljnje, više nego nužne reforme”. Pogotovo oko podizanja starosne granice za odlazak u mirovinu s 65 na 68, za što su bili Liberali i narodnjaci (ÖVP).

“Ako želimo strukturalno obnoviti Austriju, posebno su nam potrebne reforme u području federalizma, zdravstva, mirovina i utjecaja političkih stranaka”, istaknula je šefica Neosa. Meinl-Reisinger je kao posebno važne, ali teške teme za postizanja suglasja navela inflaciju, državni proračun i konkurentnost Austrije na međunarodnom tržištu. Krivca za raspad pregovora nije imenovala. Ono što je rekla je da pogotovo posljednjih dana postalo je jasno da “nažalost nema pomaka”, već naprotiv da su uslijedili “koraci unatrag”. Posebice u redovima socijaldemokrata.

Prema posljednjim vijestima u petak u 13 sati, austrijska televizija ORF je izvijestila da je o napuštanja pregovora Neosa izviješten i austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen, koji je za poslijepodne pozvao u bečki Hofburg čelnike narodnjaka, kancelara Karla Nehammera i socijaldemokrata Andreasa Bablera. Što dalje, za sada je nepoznato. Sve oči uprte su u smjeru Hofburga i sljedećeg poteza koji će povući predsjednik Van der Bellen. Kao mogućnost se navodi više varijanata. Prvo da narodnjaci i socijaldemokrati kao trećeg člana za pregovaranje uzmu Zelene, što je malo vjerojatno, kao i koalicija narodnjaka i socijaldemokrata koji imaju “pretanku” većinu u parlamentu od samo jednog mandata više od potrebnih.

Ono što bi bilo najkomfornije, kako tvrde analitičari, bila bi brojčano najsnažnija koalicija krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ) kontroverznog populiste Herberta Kickla, koja je bila izborni pobjednik parlamentarnih izbora 29. rujna 2024. s Nehammerovom Narodnom strankom (ÖVP). Ali to je također malo vjerojatno s obzirom da su ne samo kancelar Nehammer nego i čelnici ostalih parlamentarnih stranaka odbili koalirati s Kicklom. Upravo zato je austrijski predsjednik zaobišao Kickla i njegov FPÖ pri davanju mandata za sastav nove vlade i za mandatara postavio čelnika drugoplasiranih narodnjaka, kancelara Nehammera.

Današnja postizborna bomba o raspadu tročlanog pregovaranja i povlačenju Neosa iz pregovora uzbunila je ne samo brojne domaće političare i analitičare nego i austrijske građane, koji strahuju, da u ova za njih teška gospodarska vremena, ne dođe i do političkog kaosa. Narodna stranka okrivljuje socijaldemokrate da su oni svojim beskompromisnim stavovima otjerali Neose iz pregovora. Je li to tako, tek će se vidjeti. Za sada se osim čelnice Neosa nisu još oglasili čelnici ÖVP-a i SPÖ-a. Kako izvještava ORF, vjerojatno će se to dogoditi nakon današnjeg razgovora čelnika dviju navedenih stranaka s predsjednikom Van der Bellenom. Neki od medija pišu da su ponovni izbori jedini izlaz iz nastalog političkog kaosa.

Analitičari tvrde da bi to bila “voda na mlin” krajnje desnice i njihovog čelnika Kickla, čija je popularnost prema anketama, u posljednjih pet tjedana, porasla na čak 35,5 posto (29 posto su osvojili na izborima). Dakle, Kickl je sigurno onaj kome bi izbori najviše odgovarali. To potvrđuju i današnje reakcije iz Kicklovog FPÖ-a u kojima se traži “ostavka kancelara Nehammera”, te upozorava na opasnost da preostala dva člana iz dosadašnjih pregovora, narodnjaci i socijaldemokrati umjesto Neosa u pregovore za sastav nove vlade pozovu Zelene.

Zemaljski poglavar austrijske savezne pokrajine Gradišća, socijaldemokrat Hans Peter Doskozil za ORF je rekao kako bi najbolje bilo raspisati nove izbore, te formirati vladu eksperata, koja bi vodila zemlju do završetka izbora. Doskozilovu su izjavu neki mediji komentirali kao predizborno prikupljanje glasova birača, s obzirom da su u Gradišću za dva tjedna pokrajinski izbori.

