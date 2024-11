Australski bjegunac 30 godina živio kao redovnik, zube si sam vadio kliještima, sad ima jednu želju: 'Želim u Hrvatsku'

Jedan od najtraženijih australskih bjegunaca Darko Dešić iza sebe ima filmsku, ali žalosnu priču. Naime, 2021. godine ušetao je u tamošnju policijsku postaju i nakon gotovo 30 godina bijega se predao vlastima. On je pobjegao iz zatvora u Graftonu 1992. godine i uspijevao proći nezamijećen u vanjskom svijetu. Kaznu je služio zbog uzgoja marihuane. Nakon što je osuđen na tri i pol godine zatvora. S obzirom na to da je odrastao u Jablancu, malenom mjestu na Jadranu u blizini Senja, uplašio se deportacije. Tada je u Hrvatskoj buktio rat pa je Darko odlučio pobjeći iz zatvora.

No, život u izbjeglištvu nije mu bio bajan, kako je bio bjegunac nije mogao pristupiti polaganju vozačkog ispita, pa je koristio javni prijevoz ili svugdje išao pješice. Zube si je vadio s kliještima jer nije mogao dobiti zdravstveno osiguranje. Nikada nije imao nešto što bi zahtijevalo potvrdu identiteta. Pandemija koronavirusa još je više pogoršala stvari jer Sydney je ušao u lockdown, a Dešić je ostao bez krova nad glavom. Tada se dosjetio da bi mogao ponovno u zatvor. Ta opcija svidjela mu se više od nezaposlenosti i beskućništva. Policijski izvor ustvrdio je da se Darko Dešić predao kako bi dobio krov nad glavom.

- Rekao sam: ‘Zovem se Darko Dešić i htio bih se predati. Pobjegao sam iz zatvora Grafon‘, ispričao je.

Dešić je pak rekao da je "živio manje-više kao redovnik". Tijekom koronavirusa nije mogao pristupiti bilo kakvoj vladinoj pomoći te je donio odluku da se preda. Odslužio je svoju kaznu do kraja, kao i dva dodatna mjeseca zbog bijega. U zatvoru je imao krov nad glavom i tri obroka dnevno, o bijegu nije više ni razmišljao.

- Mogli su otvoriti vrata, ja ne bih izašao, rekao je.

No nakon što mu je istekla zatvorska kazna, prebačen je u pritvorski centar Villawood u Sydneyu radi deportacije. Odvjetnik Paul McGirr je pro bono preuzeo njegov slučaj te ustvrdio da je Dešić svoje odslužio i sve vratio zajednici, a nije uzeo niti centa socijalne pomoći. Na kraju je oslobođen i živi sam na jednoj farmi u blizini Sydneya, a zaposlio ga je jedan biznismen koji ga je podržavao od samog početka.

Iz zatvora je izašao prije dvije godine, no kaže da se i dalje osjeća kao zatvorenik jer ne može dokazati tko je. Uspio je ishoditi original svojeg rodnog lista iz Jugoslavije kako bi pokušao dobiti hrvatsku putovnicu. No za to mu je potreban identifikacijski dokument s fotografijom, a to nije mogao dokazati.

- Volio bi jednog dana posjetiti Hrvatsku, no najviše od svega želi postati australski državljanin, prenosi Daily mail.

