Audio snimka podijelila internet: Koju riječ vi čujete?

Sjećate se haljine koja je mnoge zbunjivala svojom bojom? Ljudi se nisu mogli dogovoriti je li bijele ili zlatne boje, a sada je došla još jedna stvar oko koje će mnogi raspravljati.

Radi se o audio isječku na kojem računalno generirani glas izgovara jednu riječ. Dok neki tvrde da izgovara 'Laurel', drugi tvrde da govori 'Yanny'.

Snimka je postala viralna nakon što se pojavila na Redditu ranije tijekom tjedna, a kasnije je postavljena na Twitter gdje se ubrzo raširila.

Zašto ljudi različito čuju taj zvuk? Prema jednoj teoriji, radi se o 'perceptivno dvosmislenom poticaju'. Psiholog David Alais kaže da se to događa kada mozak ne može odlučiti što točno vidi (ili čuje). Odnosno, ako postoji imalo dvosmislenosti mozak se odlučuje na jedno perceptivno tumačenje, prenosi Time.

Drugi pak sugeriraju da je to rezultat kvalitete zvuka te da bi to moglo otežati ljudima da čuju riječ. Moguće je i da razliku čine frekvencija audio snimke ali i vizualni znakovi.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I