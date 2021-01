Arhitekt i urbanist Božić: Baniju ne treba obnavljati na stanje prije potresa. Njoj treba preobrazba

Kad se dogodio potres, ja sam rekao da Baniju ne treba obnavljati, ne na stanje od 27. prosinca. Njoj treba preobrazba, revitalizacija - poručio je večeras predsjednik Odbora za urbanizam Hrvatske komore arhitekata Nikša Božić, gostujući u RTL Direktu.

"Ono što smo tamo imali prije potresa je sramotno za državu, za zajednicu. Sada kad je priroda već podvukla crtu, trebali bismo pitanju kako dalje pristupiti pametno", dodao je Božić.

"Kad se dogodi nesreća, imate mjere prve pomoći. Ali, mi planeri razmišljamo dugoročno, puno dugoročnije od političara. Ovo će biti dugoročan projekt obnove. Da bude obnova zajednica, gospodarstva, demografije... Sustav naselja tamo je neodrživ. Mi crtamo sva ta područja, ona su prevelika, raspršena. Trebali bi paziti da javna sredstva ulažemo u projekte koji će biti održivi na duže staze, a ne obnavljati kuću koja će za 5 ili 20 godina biti napuštena", objašnjava Božić.

Rekao je da mi na teritoriju Hrvatske imamo i planirana sela, što vidi kao jedno od potencijalnih rješenja.

- Nije to nešto revolucionarno. Trebali bi razmatrati koja naselja mogu imati održivost, a gdje nešto iskoristiti za privremeno rješenje. Ali treba razmišljati i o drugom koraku. Možda je stvarno rješenje planirana naselja. Tu onda možda dođe do toga, to je svakako jedna od mogućnosti", istaknuo je.

Kaže da ne ne treba ići sustavom prisile, da netko napusti svoju kuću.

"Trebali bi usmjeravati razvoj. Ako raspršimo sredstva na stihijsku obnovu, nećemo opet napraviti ništa. Treba ići sustavom privlačenja. I razmišljati o nekoj budućnosti da dođu ljudi iz grada... Ja mislim da trebamo biti iskreni i sami priznati što možemo izgraditi i održavati. Ne samo obnoviti. To su gradovi i općine koji nemaju kapacitete za takve prostore", kaže.