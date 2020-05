Arheološko otkriće u Italiji oduševilo svijet: Moglo bi biti jedno od najvećih ove godine

Talijanski arheolozi otkrili su vrhunski očuvan mozaik iz razdoblja antičkog Rima u regiji Valpolicella u pokrajini Verona u Italiji. Sakriven pod slojevima zemlje vinograda, pronađeni mozaik vjerojatno dolazi iz razdoblja 1.st. poslije Krista i u izvrsnom je stanju.

Povjesničar Myko Clelland prvi je objavio na Twitteru vijest o arheološkom otkriću za kojeg se smatra da bi moglo biti jedno od najvećih ove godine.

Newly discovered just outside of Verona, what could be this year's biggest discovery - an almost entirely intact Roman mosaic villa floor! pic.twitter.com/tZwy0yfvNL