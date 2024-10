Antikorupcijski stručnjak: 'Neki političari javne resurse smatraju ratnim plijenom'

1. Ima jedna navada koja se u našim političkim krugovima obožava – peglanje službenih kartica. Ako političari službenu karticu doživljavaju svojim privatnim vlasništvom kojim mogu raspolagati gdje i kako im se prohtije, što to govori o načinu na koji se u nas poima bavljenje politikom?

Vrlo jednostavno, većina političara u Hrvata osvajanje mandata na bilo kojoj razini vlasti doživljava kao zeleno svjetlo za raspolaganje javnim resursima kao ratnim plijenom. To je, nažalost, posljedica nezrele političke kulture i manjka svijesti kod građana koji ne doživljavaju javne resurse kao svoje pa biraju ljude koji nemaju minimum odgovornosti prema javnim resursima, odnosno, prema imovini građana. Većina nas bilo kakav porez doživljava kao novac bačen u bunar za koji ne pita ni gdje je otišao ni kako se troši, nego se miri s činjenicom da ga više nema.

2. Službenim su se karticama plaćali: ručkovi, večere, putovanja za obitelj i prijatelje, bordeli, naočale, odijela, parfemi, rođendani, vjenčanja... Pojedinci su tako trošili na desetke tisuća eura javnog novca, novca građana. I onda nekidan jedan od tih "mahera", inače do otkrića te njegove sklonosti "peglanja" saborskog zastupnika HDZ-a i desetljećima gradonačelnika, besramno izjavi da "nije znao da se to ne smije". Što vam dođe kada ovako nešto čujete?

To je nešto apsolutno strašno. Čak i da nije znao, nepoznavanje nekog propisa ne amnestira počinitelja od kazne. Međutim, svakome je kristalno jasno da je jedna stvar plaćati ručak nekoj delegaciji koja je došla iz inozemstva, a druga je stvar plaćati svadbu svoje djece. To nikome ne može niti nejasno.

POVEZANI ČLANCI:

3. Je li plaćanje bordela službenom karticom nešto najbizarnije i najodvratnije što ste čuli i kako političare natjerati, jer nema nam druge nego primijeniti malo čvršće metode, da na službene kartice u privatne svrhe jednostavno zaborave?

Najjednostavniji način je pravosuđe. Tu su propisi vrlo jasni. Prema Kaznenom zakonu, zna se što je pronevjera. I ona je jednostavno dokaziva. Još je bolji korektiv nadzor građana koji ljude koji to prakticiraju ne bi trebali više birati. No u manjim se sredinama postavlja pitanje – tko se uopće usuđuje konkurirati lokalnom šerifu koji je nesumnjivo najmoćnija osoba u jedinici lokalne samouprave. A bizarnije od bordela bilo bi valjda samo to da netko službenom karticom kupi drogu.

>> VIDEO Burno na sjednici, zaiskrilo između Turudića i Grmoje: 'Zapamtite, vi meni niste nadređeni'