Ankica Mamić o incidentu u Saboru: 'Sve skupa se polako pretvara u niskobudžetni reality show'

U Saboru ništa nova. Red grubih riječi, red uvreda i red naguravanja. Za obilate količine incidenta usred sjednice Antikorupcijskog vijeća pobrinuo se u ponedjeljak zastupnik Hrvoje Zekanović.

Na toj sjednici su bivši članovi Uprave Ine saslušani o načinu upravljanja kompanijom u svjetlu nedavno otkrivene pljačke i uhićenja . Na saslušanje Vijeća pozvani su i premijer Plenković i bivši ministar gospodarstva Tomislav Ćorić, no oni su ranije poručili da se neće odazvati pozivu. No, na sjednicu se odazvao Davor Mayer, nakon čijeg su izlaganja uslijedila brojna pitanja, a odmah se za riječ javio Zekanović koji je optužio Mayera za korupciju i poručio mu da ga je "Plenković nabio iz Ine".

"Zašto vi 11 godina nikada niste našli hrabrosti da kažete kako nešto ne valja? Je li vaš razlog dolaska ovdje to što vas je Plenković nabio iz Ine? Jeste li vi kao član Uprave Ine imali suradnju s ministrima Mosta?", pitao je Zekanović.

Zbog toga je predsjednik antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja izbacio Zekanovića iz dvorane zbog upadanja u riječ i ometanja sjednice insinuirajući pritom da je Zekanović poslan na sjednicu kao HDZ-ov žetončić s namjerom da opstruira rad tijela kako se ne bi otkrila prava pozadina o pljački Ine. Dok je Zekanović napuštao sjednicu na hodniku se sukobio s Mostovim Mirom Buljem. Između njih dvojice je krenulo naguravanje i umalo je došlo do tučnjave, ali su ih na vrijeme razdvojili.

VIDEO Pogledajte trenutak kad je Zekanović udaljen sa Sjednice: 'HDZ je poslao provokatora!'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Stručnjakinja za politički marketing i Večernjakova analitičarka Ankica Mamić tvrdi da je ovim incidentom Sabor još jednom prikazan kao cirkus na štetu svih građana.

"Posljednjih godina Sabor od svih institucija uživa najmanje povjerenja građana. To nije bez razloga. Kvaliteta političke polemike se srozala. U fotelje su počeli ulaziti potkapacitirani ljudi iz trećeg ešalona. Sve skupa se polako pretvara u niskobudžetni reality show što dodatno iritira birače i pasivizira ih u smislu izlaska na izbore te u njihovim očima stvara odbojnost prema političkim procesima. Nekada je Sabor bio politička arena gdje su intelektualci konfrontirali svoje stavove. Danas je to ad hominem vrijeđaonica koja ne pridonosi društvu niti institucionalnom poretku", kaže Mamić.

Kaže da je Zekanović nakon odlaska Ivana Pernara preuzeo ulogu "glavnog cirkusanta".

"Zekanović svako toliko napravi incident, ali ne zato što je to dio njegova izričaja već zato što smatra da će tako na sebe privući vidljivost. Međutim, on ne shvaća da je u očima birača on već pročitana knjiga. On je jedan od rijetkih zastupnika u povijesti Hrvatske koji je napustio opoziciju i prešao među vladajuće. Kakav on renome i legitimitet onda može imati?", retorički se upitala Mamić.

Za Bulja pak tvrdi da je riječ "autentičnom pučkom tribunu" koji je za Zekanovića "izmislio politiku".

"Sviđao se nekome Bulj ili ne, nitko mu ne može osporiti izborni legitimitet. U Sabor je ušao s velikim brojem preferencijalnih glasova, a izbore u Sinju dobio je uvjerljivo. Očito je da ga narod voli, a kad vas narod voli to onda znači da u vama vidi čovjeka koji priča njihovim jezikom. Bulj je predstavnik naroda, autentičan u svom izričaju i vrlo uporan u realiziranju onih politika i projekata koje idu za dobrobit naroda. Njemu se može spočitati poneki 'siroviji' istup, no rekla bih da iza svega ne stoji perfidnost ili zloća već je to dio njegovog izričaja kojeg narod monetizira glasovima"; zaključuje Mamić.