ANKETA Hoće li oboriti rekord: Što mislite koliko će zastupnika ove godine koristiti povlasticu '6+6'?

Nakon što je 2020. godine raspušten Sabor, čak 38 zastupnika koji nisu ušli u tadašnji novi saziv iskoristilo je mogućnost naknade plaće 6 plus 6. To znači da su šest mjeseci primali punu saborsku plaću, a drugih šest mjeseci dobivali su pola te plaće. Tu je mogućnost koristio svaki četvrti zastupnik, odnosno gotovo 25 posto njih.

Među onim koji su odlučili iskoristiti tu povlasticu tada su bili Tomislav Panenić, Ivan Pernar, Gordan Maras, Tomislav Saucha, Bruna Esih, Lovro Kuščević, Miro Kovač, Domagoj Mikulić te brojni drugi. Državu je to tada koštalo oko 5,5 milijuna kuna neto, odnosno gotovo 10 milijuna kuna bruto ako se uzme da im je prosječna neto plaća bila 16.000 kuna.

- To je Zakon, mi moramo prvo vidjeti kako prevladati ovu situaciju u kojoj je njima praktički zabranjeno raditi godinu dana. Svi oni koji bi trebali doći na upravljačke pozicije nemaju to pravo. Dakle, to je jedna vrlo neugodna situacija u kojoj čovjek praktički godinu dana ništa ne može raditi i onda ide na državne jasle, što isto nije simpatično. Tu bi možda trebalo potražiti neko rješenje kojim će se omogućiti ljudima da rade i onda ne bi bilo potrebe za 6+6 - komentirao je tada Gordan Jandroković nakon što su mu novinari postavili pitanje o brojnim zastupnicima koji koriste pogodnost '6+6'.

