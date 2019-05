Anka Mrak Taritaš: Ako HDZ i Crkva žele da referendum prođe, onda se potpisi mogu skupljati u Crkvi

Uoči dvotjedne stanke u zasjedanju Sabora zbog kampanje za europske izbore, zastupnici su ovaj tjedan s radom počeli dan ranije nego inače. Na dnevnom redu im je danas rasprava o Vladinom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, a prije toga su zastupnici iskoristili vrijeme za slobodne rasprave kako bi komentirali aktualne teme.

Jedna od njih je mirovinska reforma i aktualno prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma inicijative "67 je previše". Mirando Mrsić iz Demokrata kritizira ministra rada i mirovinskog sustava Marka Pavića zbog plašenja građana kampanjom da će, uspije li referendum, ostati bez 45 milijardi kuna.

- Radi se o čistoj laži. On ismijava ljude, i to na njihov račun, na račun iz proračuna. To je predizborna kampanja kojom se krše izborni zakoni. Krši se zakon o referendumu, krši se dobra praksa u Hrvatskoj. Poručujem građanima, nemojte da vas Pavić, Plenković i Vlada lažu. 45 milijardi ne postoji, to je nešto što je Vlada izmislila da bi zastrašila građene – kaže Mrsić. Od premijera i ministra očekuje odgovorna pitanje čemu reklamiranje mirovinske reforme na televizijama kada je stupila na snagu prije pet mjeseci, odnosno od 1. siječnja ove godine. Žali se i da mu je Vlada RH odbila odgovoriti na pitanje tko od ministara koristi sustav e-građana, pozvavši se na GDPR.

- Očito da ne koriste niti jedan jer da koriste onda bi naveli. Nisam tražio lozinke, nego sam samo tražio broj ministara koji koristi taj sustav. Što će Vladi i HDZ-u e-građani kada se oni mogu dičiti time što će zaposliti 500 novih zaposlenika na državne jasle u Državni inspektorat pa će svatko od njih imati svog e-rođu u upravi koji će preko WhatsApp-a ili Viber-a javiti ono što treba. To je digitalizacija po HDZ-u i digitalna vizija u 2019. godini – kaže.

Anka Mrak Taritaš iz GLAS-a također se osvrnula na aktualno prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma o mirovinskoj reformi.

- Ako HDZ i Crkve žele da referendum prođe, onda se potpisi mogu skupljati u Crkvi, a ako se želi da ne prođe, onda se straši građane, daju im se dezinformacije, financiraju se spotovi za koje nitko ne zna zašto se financiraju jer nemaju veze s reformom, ali imaju s plašenjem građana. Svatko može reći svoj stav o referendumskom pitanju, tako mi mislimo da oni koji mogu raditi iznad 65. godine to mogu i napraviti, no ima puno zanimanja koja to ne mogu – komentirala je Mrak Taritaš. Poseban problem je i rad na određeno u Hrvatskoj, ali Vladi zamjera što ne otvara pitanje mirovina po posebnim propisima, odnosno povlaštenim imovinama.

- Znamo da je '90-ih godina zbog problema u gospodarstvu strašno puno ljudi išlo u prijevremenu mirovinu. Nema netko prava da određuje kada mu referendum odgovara ili, pustite građane da se izjasne što misle o mirovinskoj reformi – kazala je.

HDZ-ov Branko Bačić kaže da Vlada trenutno provodi informativnu kampanju o mirovinskoj reformi. S druge strane, tvrdi, sindikati uz logističku potporu oporbe u predizbornoj kampanji rade protiv Vlade i HDZ-a. Danas će, podsjeća, Ustavni sud raspravljati o svrhu Vladine informativne kampanje, na preporuku Venecijanske komisije koja je savjetodavno tijelo Vijeća Europe, pa kritizira SDP-ovce da nisu držali o preporukama Venecijanske komisije dok su govorili protiv referendumske inicijative o ustavnoj definiciji braka za vrijeme vlade Zorana Milanovića.

SDP-ov Gordan Maras bavio se HDZ-ovim aferama, posebice ministara za koje, kaže, nije jasno na koji način su stekli svoju ogromnu imovinu koja je uvijek povezana s nekim poduzetnicima koju su prijatelji tih ministara.

- Sjetite se ministrice Žalac i njenog Mercedesa. Slučajno je tu bio poduzetnik Jolly, koji je radio s HBOR-om i koji je dobar prijatelj s ministrom Marićem. Nakon toga Goran Marić kupuje od svog prijatelja, koji ima poslovni odnos s ministarstvom, kuću koja je procijenjena više nego što je u imovinskoj kartici. Danas čitamo da je ministar Tolušić prijavio 153 kvadrata kuće, a zapravo ima 330 kvadrata. Ali to nije sve, čitamo i da je kuću gradila tvrtka koja je bila u poslovnom odnosu s Virovitičko-podravskom županijom. Očito je da ministri koriste svoje pozicije kako bi povećali svoju imovinu. Vuk dlaku mijenja ali ćud nikada. Samo je drugačiji model od prije 20 godina. HDZ je ista ona stranka iz 90-ih, stranka koja je provela najveću pljačku u Hrvatskoj. Samo su metode drugačije. HDZ je stranka opasnih namjera, to je stranka koja ne mijenja ćud – kritizira Maras.

I nezavisni Bojan Glavašević kritizira brojne, kako kaže, nekažnjene radnje HDZ-ovaca, posebno njihovih visokih dužnosnika pa se pita gdje je pravda u Hrvatskoj.

- Zgaziš nekoga, budeš kažnjen, imaš sukob interesa, budeš kažnjen.... To bi možda bilo u nekoj pravednoj zemlji, ali to u Hrvatskoj nije tako ako si član HDZ-a ili su u kumskom ili poslovnom odnosu s nekim iz HDZ-a, nego postaneš ministar ili saborski zastupnik – kritizira Glavašević.

Mostov Nikola Grmoja osvrnuo se na jučerašnju posjetu premijera Andreja Plenkovića Splitu ustvrdivši kako su sva njegova obećanja za taj grad zapravo neispunjena obećanja Ive Sanadera, pa se pita kako im vjerovati i da će se sada svi najavljeni projekti realizirati, odnosno da nije opet riječ tek o novim predizbornim obećanjima.

- To je politika HDZ-a i pozivam hrvatske građane da dobro razmisle tko su oni koji im to obećavaju i hoće li ih na brži rad potaknuti ako ih kazne na izborima – zaključio je Grmoja. Branko Bačić tražio je povredu Poslovnika jer Grmoja iznosi neistine i vrijeđa ga, a predsjedavajući Gordan Jandroković je uzvratio da ne zna što je istina ili ne, pa mu ne može dati opomenu.

HDS-ov Branko Hrg ponovno je apelirao na Vladu da zakonski reguliraju neradnu nedjelju.

- Neradna nedjelja vrlo je bitan segment natalitetne politike. I nije endem u okruženju, i susjedne zemlje imaju neradnu nedjelju. Ako želimo čuvati obitelj i ako želimo da majke brinu o svojoj djeci, onda imamo veliku mogućnost olakšati im život – predlaže Hrg.

HRAST-ov Hrvoje Zekanović pozvao je građane da dođu u Bleiburg poručivši im da se ne trebaju bojati.

- Ovih dana u RH ćemo na još jedan način demonstrirati što Hrvati misle o zaštiti života, pa ćemo imati Hod za život, i opet nas straše i govore nemojte doći, a ja pozivam da dođete u što većem broju da vlast i Andrej Plenković znaju što narod misle. Ali oni iz Sabora koji nisu potpisali za moj Zakon o zaštite života neka ne dođu, od vas se ne traži paradiranje nego glasovanje. Potrudite se da taj zakon dođe na raspravu i da zaštitimo život – ustvrdio je. Pozvao je građane i da izađu na predstojeće europske izbore.

- To je najvažniji referendum ove godine, gdje odlučujemo hoćemo li imati Europu suverenih država. Hoćete li glasovati za Plenkovića, Bernardića i Mrak Taritaš ili one koji su za suverenu Europu suverenih država – zanima ga.