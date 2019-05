Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odbacio je u srijedu u Okučanima prozivke da je HDZ iskoristio obljetnicu Bljeska za izbornu kampanju, dodajući da HDZ obilježava svaku takvu obljetnicu i da bi bilo bi dobro da se sve ostale stranke podsjete onih koji su dali život za domovinu.

Novinari su pitali Jandrokovića je li u redu koristiti obljetnicu Bljeska za kampanju s obzirom da su na proslavi te operacije u Okučanima viđeni HDZ-ovi kandidati za europske izbore, a odgovorio im je da su saborski zastupnici i župani u Okučane došli iz istih razloga kao i brojni sugrađani - podsjetiti se briljante vojne pobjede i iskazati poštovanje obiteljima stradalih.

Na novinarsku napomenu da Karlo Ressler, koji je prvi na HDZ-ovoj listi za Europski parlament, nije zastupnik, Jandroković je rekao da je Ressler savjetnik predsjednika Vlade i da je u Okučane došao kao i svi drugi - iskazati poštovanje.

„Ne vidim što je u tome sporno i zašto uopće postavljate to pitanje”, kazao je Jandroković.

Napominjući kako HDZ obilježava svaku takvu obljetnicu, Jandroković je ustvrdio kako bi bilo dobro da se sve ostale stranke u takvim situacijama podsjete onih koji su dali život za domovinu.

Jandroković: Inicijativa '67 je previše' manipulira podacima

Za pojedine kritike da ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić koristi javni novac za video-spot kojim napada Inicijativu „67 je previše”, predsjednik Sabora rekao je da Pavić nikoga ne napada već argumentirano objašnjava što je to mirovinska reforma, zašto je nužna i zašto je važno osigurati održivi i pravedan mirovinski sustav.

„U tom materijalu vidio sam da ministarstvo objašnjava da oni ljudi koji napune 41 godinu radnog staža neće raditi do 67. nego do 65. godine. Tu isto tako stoji da se reforma važi i da se odnosi na one ljude koji će u mirovinu 2033. Sve su to podaci kojima Inicijativa '67 je previše' manipulira”, rekao je.

Važno je, smatra, da znamo prave činjenice, rekao je Jandoković, odgovorivši da se javni novac koristi za spot jer je dužnost vlade tumačiti građanima što je to mirovinska reforma i koji su njeni glavni elementi. „Ne radi se ovdje o obračunu s bilo kime nego se radi o iznošenju činjenica, i ako pogledate spot vidjet ćete da se u njemu iznose isključivo činjenice”, rekao je.

Odgovarajući na pitanje imaju li hrvatski radnici danas, na 1. svibnja, razloga za zadovoljstvo, Jandroković je rekao da može reći ono što je rekla i predsjednica.

Postoje oni koji dobro žive i rade, čije su kompanije konkurentne i prilagodile su se vrlo zahtjevnim uvjetima na tržištu. Dakle, ima veliki broj radnika koji mogu biti zadovoljni svojim primanjima, a ima i onih koji nemaju adekvatna primanja, čije kompanije ne rade dobro i naravno da je zadaća države stvarati što boje okruženje za jačanje hrvatskog gospodarstva i za što kvalitetniji život i radne uvjete naših radnika, zaključio je Jandroković.

Operacija Bljesak utrla je put Oluji

Za operaciju Bljesak rekao je da je bila briljantna, velika pobjeda hrvatske vojske i policije. "Ona je bila jasan znak da je plan o stvaranju velike Srbije propao, da neće biti realiziran, a operacija Bljesak je isto tako utrla put još jednoj briljantnoj pobjedi, u operaciji Oluja i nakon toga mirnom reintegracijom zaokružen je teritorijalni integritet hrvatske", rekao je.

"Danas se sjećamo svih koji su sudjelovali u operaciji Bljesak, i s posebnim pijetetetom i poštovanjem sjećamo onih koji su dali život za domovinu", rekao je Gordan Jandroković. Naravno, istaknuo je, suosjećamo i s njihovim obiteljima i iskazujemo im veliko poštovanje.

Na pitanje o srpskim žrtvama koje su stradale u akciji Bljesak, predsjednik Sabora je rekao: "Čuli smo od predsjednice, sjećamo se svakoga tko je stradao u ratnim zbivanjima, danas obilježavamo pobjedu hrvatske vojske, hrvatski teritorij bio je okupiran od strane velikosrpskog agresora, to je danas u središtu, ali isto tako uvijek se treba sjetiti svakog stradalog civila, svake žrtve i iskazati poštovanje".