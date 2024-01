Amerikanci predvode pregovore koji bi mogli dovesti do prekida vatre

Unatoč tome što izraelski premijer Benjamin Netanyahu i dalje govori da će Izrael nastaviti rat u Pojasu Gaze sve do uništenja Hamasa i oslobađanja svih talaca, sve je izglednije da će ipak doći do prekida vatre i razmjene zarobljenika. Naime, osim izraelskih i arapskih medija, posebice onih bliskih Hamasu, i američki mediji pišu u tom smjeru. Tako je New York Times u subotu citirao američke dužnosnike koji su izjavili da su pregovarači blizu postizanja sporazuma prema kojem bi Izrael obustavio rat u Pojasu Gaze na dva mjeseca. U zamjenu Hamas bi oslobodio više od stotinu zatvorenika.

Sastanak u Parizu

Sporazum bi trebao biti sklopljen u iduća dva tjedna. Dužnosnici tvrde da su pregovarači sastavili nacrt sporazuma koji kombinira prijedloge Hamasa i Izraela predstavljene u posljednjih deset dana. Razgovori su se održali u nedjelju u Parizu između ravnatelja Središnje obavještajne agencije (CIA) Williama Burnsa i dužnosnika Katara, Egipta i Izraela na čelu s Davidom Barneom, šefom izraelske obavještajne službe Mossad. Iako još postoje važne razlike koje treba riješiti, pregovarači su oprezno optimistični da je konačni sporazum nadohvat ruke, prema američkim dužnosnicima koji su inzistirali na anonimnosti.

S druge strane, egipatski dužnosnici izvijestili su da je predstavljen plan ili prijedlog za četveromjesečno primirje u Gazi u zamjenu za oslobađanje svih izraelskih zarobljenika, objasnivši da prijedlog poziva na početni prekid rata od šest tjedana kako bi se omogućilo oslobađanje djece, žena i starijih izraelskih zatvorenika koji su zatočeni još od 7. listopada prošle godine i kojima je potrebna hitna medicinska skrb, pod uvjetom da Izrael oslobodi određeni broj palestinskih zatvorenika i da se poveća ulazak pomoći u Gazu, navodi Wall Street Journal. Zatim, prema sljedećim fazama Hamas bi trebao osloboditi izraelske vojnikinje, zatim muškarce, uz tijela mrtvih zarobljenika.

Netanyahu je pod velikim pritiskom, kako od međunarodne zajednice i SAD-a tako i od obitelji talaca. Bijes obitelji zatvorenika eskalirao je u trenutku kada je Udruga obitelji Izraelaca zatočenih u Pojasu Gaze izrazila svoje nezadovoljstvo nakon Netanyahuova govora. Poručili su kako očekuju da premijer, kao izabrani dužnosnik, preuzme odgovornost za ispravljanje propusta te da ne koristi one čiji su članovi obitelji oteti. Vlasti su dodale da, ako obitelji ne uspiju mobilizirati podršku međunarodne zajednice i naroda za oslobađanje otetih osoba, mogu završiti poput Rona Arada, izraelskog pilota koji se vodi kao nestali još od 1980-ih.

Prosvjedi u Tel Avivu

U subotu su u Tel Avivu izbili sukobi između izraelske policije i prosvjednika koji su uzvikivali slogane tražeći odlazak Netanyahuove vlade. Izraelski prosvjednici okupili su se u središtu Tel Aviva, ali i na drugim područjima poput Haife i Caesaree. Nosili su transparente sa sloganima protiv Netanyahua, zahtijevali hitne prijevremene izbore i oslobađanje zatvorenika. Netanyahu je odgovorio da prosvjedi obitelji zatočenih u Pojasu Gaze ne donose nikakvu korist, već povećavaju zahtjeve Hamasa i odgađaju povratak talaca. Dodao je da mu je cilj eliminirati Hamas te da ne može dopustiti da oružane snage ostanu u Pojasu Gaz, ističući da rat neće završiti nego što Hamas bude uništen.

