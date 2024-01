U napadu na Damask poginuli članovi iranske Revolucionarne garde

Situacija na Bliskom istoku sve se više zaoštrava i sve je izglednije da je, unatoč svim pokušajima SAD-a i EU, rat širih razmjera neminovan ako se sukob u Pojasu Gaze ne zaustavi. U izraelskom raketnom napadu na sirijski glavni grad Damask poginula su četiri pripadnika iranske Revolucionarne garde, uključujući čelnika obavještajne jedinice u Siriji. Brigadni general Haj Sadiq Omidzadeh bio je zapovjednikom obavještajnih snaga Al Quds u Siriji, a poginuo je i njegov zamjenik Haj Gholam Muharram.

Haj Sadiq Omidzadeh bio je izuzetno važna osoba u Iranskoj revolucionarnoj gardi jer je koordinirao gotovo sve operacije od Libanona do Sirije, Jemena i Pojasa Gaze. Zvali su ga crnom kutijom zbog mnoštva podataka i informacija koje je imao. Čak i Iranci priznaju da je njegovo ubojstvo težak udarac koji neće proći nekažnjeno.

Sravnjeno diplomatsko predstavništvo

Ono što bi moglo biti opasno jest činjenica da je sama zgrada, četverokatnica u elitnom kvartu Mazzeh u Damasku, sravnjena sa zemljom te su u njoj ubijeni visoki časnici Iranske revolucionarne garde, a bila je diplomatsko predstavništvo Irana u Siriji. Sirijski državni mediji potvrdili su da je zgrada u četvrti Mazzeh u Damasku pogođena u napadu za koji je vjerojatno odgovoran Izrael, no nisu otkrili pojedinosti.

Drugi lokalni mediji u Siriji rekli su da su se eksplozije čule diljem glavnog grada. I dok Izrael službeno šuti i ne komentira taj napad neki izraelski mediji pišu kako je napad na obavještajce Iranske revolucionarne garde došao kao odgovor na napad na sjeverni irački grad Irbil u ponedjeljak, kada je nekoliko projektila palo u blizini američkog konzulata u izgradnji. Pogođena je i međunarodna zračna luka u tom kurdskom gradu.

Iranska revolucionarna garda tada je preuzela odgovornost za taj napad te priopćila da je uništila jedno od glavnih špijunskih sjedišta izraelske obavještajne službe Mossad u iračkom Kurdistan. U priopćenju se dodaje da je bombardiranje spriječilo "okupljanje protuiranskih terorističkih skupina u dijelovima regije, a izvedeno je balističkim projektilima koji su pogodili područje oko 40 kilometara od Irbila".

Napad na Mossadovu bazu, kako tvrde Iranci, odgovor je na ubojstvo visokog časnika Iranske revolucionarne garde Sayyeda Razija Mousawija, koji je ubijen 25. prosinca u predgrađu Damaska zračnim napadom. Iako iz Izraela nisu stigli nikakvi komentari, niti je potvrđeno niti demantirano da je napadnuto središte Mossada, mediji u regiji objavili su imena i prezimena pa čak i kopije putovnica nekih časnika Mossada koji su navodno poginuli u tom napadu.

Izrael već dulje vrijeme bombardira ciljeve povezane s Iranom u Siriji, no te su aktivnosti postale učestalije i ubojitije otkako je izbio rat između Hamasa i te zemlje 7. listopada prošle godine. Pitanje je hoće li Iran odgovoriti preko libanonskog Hezbollaha, hutista u Jemenu ili šijitske militantne skupine u Iraku i Siriji ili će ipak odgovoriti sam, iako izražava suzdržanost u sadašnjoj situaciji na Bliskom istoku, što bi moglo biti uvod u frontalni rat između Irana i Izraela.

Odgovor na to pitanje dobit ćemo u sljedećim danima. I dok na Bliskom istoku eskalira situacija između Irana i Izraela, ona između Indije i Irana ide prema smirenju. Iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amir Abdollahian i njegov pakistanski kolega Jalil Abbas Gilani imali su telefonski razgovor o pitanju povratka veleposlanika dviju zemalja, odnosno razgovarali su o tome kako bi vratili odnose na višu razinu i najavili početak razgovora o povratku diplomata. Pakistanski premijer Anwaar-ul-Haq Kakar istaknuo je da su Pakistan i Iran sposobni uz pomoć dijaloga i diplomacije zajedno prevladati manje razlike.

Naglasio je da će Pakistan pozdraviti i na isti način odgovoriti na sve pozitivne mjere iranske strane. To je uslijedilo nakon što je Pakistan u petak objavio da se dogovorio s Iranom da će "smiriti" napetosti. Analitičari su uvjereni kako je žestoki odgovor Pakistana Iranu zapravo neizravna i snažna poruka Indiji.

Pakistan, zemlja s nuklearnim oružjem i velikom i moćnom vojskom, nije mogao dopustiti da iranski napad na njezinu zapadnu granicu prođe bez odgovora dok se suočava s golemim neprijateljem, odnosno Indijom, na svojoj istočnoj granici. Pakistanski udari bili su signal Iranu da se povuče, ali su u istoj mjeri bili i signal Indiji da je Pakistan uvijek spreman odgovoriti na bilo kakav napad ili prijetnju koja stalno dolazi s indijske strane.

Uvijek moguć sukob nuklearnih sila

Sukobi između Indije i Pakistana još su ozbiljniji s obzirom na to da su obje zemlje nuklearne sile. I jedna i druga izvele su nuklearne pokuse 1998. godine, što je izazvalo zabrinutost međunarodne zajednice zbog potencijala za eskalaciju sukoba. Indijska nuklearna doktrina zasniva se na načelu "No First Use" (NFU), što znači da Indija neće koristiti nuklearno oružje prva, već samo u odgovoru na nuklearni napad.

S druge strane, Pakistan nije usvojio izričitu politiku "No First Use" i zadržava pravo na prvu upotrebu nuklearnog oružja kao odgovor na konvencionalni napad koji ozbiljno ugrožava njegovo postojanje. Međunarodna zajednica izražava zabrinutost zbog mogućnosti nuklearnog sukoba između Indije i Pakistana. Zbog toga se poziva na smirivanje tenzija i ponovno uspostavljanje dijaloga između dviju zemalja. Unatoč povremenim napetostima i incidentima, obje zemlje provode diplomatske napore kako bi održale stabilnost i izbjegle eskalaciju sukoba.

