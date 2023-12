Američki razarač u Crvenom moru srušio 14 dronova lansiranih iz Jemena

Američki razarač u Crvenom moru srušio je u subotu 14 dronova lansiranih s "područja Jemena koja su pod nadzorom Hutija", objavilo je američko vojno zapovjedništvo za Bliski istok (Centcom), a sve više velikih brodara prekida promet tim morskim putem zbog nesigurnosti plovidbe.

Dronovi su "identificirani kao jurišni" te su "srušeni na način da nisu oštetili brodove u zoni niti ima ranjenih", objavio je Centcom na društvenoj mreži X. Operacija izvedena s razarača USS Carney, dogodila se u subotu rano ujutro po mjesnom vremenu, objavio je Centcom.

In the early morning hours of December 16 (Sanna time) the US Arliegh Burke-class guided missile destroyer USS CARNEY (DDG 64), operating in the Red Sea, successfully engaged 14 unmanned aerial systems launched as a drone wave from Houthi-controlled areas of Yemen. The UAS were… pic.twitter.com/Rjkzng5LxW