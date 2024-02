'Ako do njega dođe, svi će morati u rat. Neka onda momci od 18 godina razmisle je li bolje da idu neobučeni'

Novinar i kolumnist Večernjeg lista Davor Ivanković komentirao je za Večernji TV rat u Ukrajini, koji je počeo prije točno dvije godine, kada je ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo masovnu invaziju na susjednu zemlju.

Tom je prilikom, među ostalim, kazao da je Europa zahvaljujući Ukrajincima dobila dvije godine da shvati svoje greške, odnosno da je razoružana. "Svi zajedno smo se razoružali jer smo smatrali da je završeno ratno vrijeme. Zanemarena je vojna proizvodnja. Proizvodi se možda 10 puta manje oružja nego u vrijeme Hladnog rata. Europi treba još nekoliko godina da preokrene taj trend, a svi kažu da treba požuriti jer za tri do pet godina možda bude i situacija bliža nekakvom većem sukobu", rekao nam je Ivanković.

Puno je, smatra kolumnist Večernjeg lista, iz rata u Ukrajini naučila i Hrvatska. "Iz ovoga smo mogli izvući pouke koje se tiču prioriteta. Sretna okolnost je što je ova Vlada - to nije popularno reći, ali je objektivno - učinila preokret i prije ukrajinskog rata. To je dobro jer smo dobili na vremenu, sad se pokazuje", kazao je Ivanković, nakon čega je počeo nabrajati što je Hrvatska učinila posljednjih godina po pitanju obrane.

"Došlo je do preokreta u financiranju vojske. Zaustavljen je pad vojnog proračuna. U zadnjih šest, sedam godina vojni proračun je udvostručen, a evo riješili smo problem eskadrile, Rafala. Prvi trebaju doći za nekakva dva mjeseca. I drugi prioriteti postali su jasni, a to je hitna nabavka svih vrsta streljiva", smatra novinar.

Istaknuo je potom da je Hrvatska ranije imala značajne zalihe streljiva, koje su ostale još od Domovinskog rata. Međutim, s vremenom je postalo jasno da te zalihe treba obnoviti ili zamijeniti, s obzirom na promjene tehnologije i potrebe moderne vojske. Spomenuo je i da je Hrvatska u prošlosti već prodala dio svojih zaliha streljiva, dio je poslala u Ukrajinu, ali je sada uvidjela da su trenutne zalihe nedostatne za trenutačne potrebe. "Pokazalo se da smo, kao i svi Europljani, smatrali da nam je dovoljno nekoliko tisuća granata, no ispostavilo se da bi nam to u ovom intenzitetu ratovanja, da nas netko velik intenzivno napadne, trajalo možda tjedan-dva", smatra novinar.

Sljedeći prioritet je, kazuje nam, pojačati oklopno transportni i borbeni dio vojske, kao i Hrvatsku ratnu mornaricu. "Svi prioriteti su sada jasniji i završava se napokon dugoročni plan razvoja, koji kasni zato što se stalno popravlja i unapređuje. Sad bar znamo koliko nam treba do 2030. godine, a to je od tri do čak šest milijardi eura kako bismo se naoružali kako treba", govori Ivanković, koji se za kraj razgovora za Večernji TV dotaknuo se i obaveznog vojnog roka.

"Riješit ćemo nešto i s time, ili ćemo će odlučiti za plaćeničku vojsku. Ako naši mladi Hrvati kažu da se boje vojnog roka ili da ne bi oni to, onda nam netko to treba platiti. Onda ćemo imati plaćeničku vojsku, ali će dečki i djevojke dobiti prave plaće, a ne 1000 eura, nego puno više. U Austriji ispod tri tisuće eura vojnik nema. E pa neka onda oni profesionalno brane Hrvatsku, ali to nije dosta. Mora se znati da ako dođe do rata, onda su svi vojni obveznici, dakle svi momci od 18 do 55 godina. Morat će ići u rat, a onda neka razmisle hoće li ići potpuno neobučeni ili je ipak bolje da budu obučeni", zaključio je jasnom porukom o vojnom roku.

