'Ako bi ostala suverena, Bjelorusija bi se mogla ujediniti s Rusijom’

Nisam diktator, nisam naručio ubojstvo bjeloruskog aktivista u Kijevu i nisam namjeravao iz Tokija nasilno dovući olimpijsku sportašicu koja je u međuvremenu pobjegla u Poljsku – prkosno je na konferenciji za novinare Zapadu poručio bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko. Bjeloruski lider, kojeg zovu i posljednjim diktatorom u Europi i koji se u prošlosti hvalio svojom diktaturom, na konferenciji je govorio točno godinu dana od predsjedničkih izbora koje je, prema oporbi, ukrao.

‘Atletičarku su izmanipulirali’

Ovaj je bivši komunist rekao da je izbore 9. kolovoza 2020. osvojio pošteno te je nakon njih zaštitio zemlju od “nasilne uzurpacije vlasti”.

– Dok su se neki pripremali za poštene izbore, drugi su pozivali na državni udar – rekao je daleko najkritiziraniji lider Starog kontinenta. Kada govori o “državnom udaru”, misli na velike prosvjede prošlog ljeta kada su deseci tisuća ljudi izašli na ulice. Brojni uhićeni prosvjednici zatim su mučeni.

– Danas je Bjelorusija u fokusu cijelog svijeta – rekao je. Minsk iz mjeseca u mjesec izaziva velike rasprave. Olimpijska sprinterica Kristina Timanovska odbila se prošlog tjedna vratiti kući nakon što je kritizirala trenere, a u međuvremenu je pobjegla u Poljsku.

– Bila je izmanipulirana. Iz Japana je kontaktirala svoje prijatelje u Poljskoj koji su joj doslovno rekli da, kada dođe na aerodrom, neka trči do japanske policije i viče da su tamo agenti KGB-a. No u Japanu nema ni jednog specijalnog agenta – rekao je jučer autoritarni predsjednik. “KGB” je bilo ime tajne službe Sovjetskog Saveza, a Bjelorusija je jedina zemlja nastala raspadom te države koja je zadržala to ime za svoju tajnu službu do danas.

Bjeloruski je predsjednik negirao povezanost sa smrću bjeloruskog aktivista Vitalija Šišova koji je prošlog tjedna pronađen obješen u parku u Kijevu te je rekao da je spreman obnoviti odnose s Litvom i Zapadom općenito. Litva optužuje bjeloruske vlasti da propuštaju ilegalne migrante preko granice s tom zemljom kako bi Litva lobirala za ukidanje nedavno uvedenih ekonomskih sankcija protiv Lukašenka. Govorio je i o ujedinjenju s Rusijom rekavši da je ono moguće, ali samo ako obje države zadrže puni suverenitet.

– Postoje nagovještaji da bi integracija podrazumijevala inkorporaciju Bjelorusije u Rusiju. No mi smo suverena država. Uvijek razmišljam na sličan način kao i Putin: treba li Rusiji nova glavobolja? Ne treba – rekao je Lukašenko i dodao da bi unija dvije države trebala biti bazirana na jednakosti.

– A kako bismo se mogli integrirati ako je cijena prirodnog plina u Rusiji dva do tri puta niža nego u Bjelorusiji – pitao se buntovni predsjednik ove zemlje.

Novinar kao trofej

U lipnju je Minsk naredio prizemljenje aviona koji je putovao iz Grčke u Litvu kako bi s njega službe skinule novinara kritičnog prema vlastima Romana Protaseviča. Otad ga vlada kao trofej vodi na različite konferencije i predstavlja kao novinara koji se pokajao, ali vjeruje se da je mučen kako bi u javnosti govorio ono što vlast želi od njega.

Lukašenko je na vlasti od 1994. godine i praktički ga se cijelo vrijeme optužuje za represiju. Sjedinjene Države rekle su još 2001. da kredibilnima smatraju optužbe da je Lukašenkov režim bio uključen u nestanak čak 30 oporbenih političara. Nestanci su uključivali, pisao je nedavno Radio Slobodna Europa (RSE), neke od poznatih pojedinaca poput bivšeg šefa izborne komisije Viktora Hančara ili bivšeg ministra unutarnjih poslova Jurija Zaharenka. Nijedan od tih slučajeva nikada nije bio riješen, a smatra se da su Hančar i Zaharenko vjerojatno ubijeni 1999. godine.

