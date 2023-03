"AI će potpuno promijeniti društvo i unaprijediti kvalitetu života, ali istodobno dolazi s nizom opasnosti"

Sam Altman, glavni izvršni direktor tvrtke OpenAI, koja je napravila ChatGPT, vjeruje da će umjetna inteligencija u potpunosti preoblikovati sadašnje društvo i dramatično poboljšati kvalitetu života. No istodobno priznaje da AI dolazi sa stvarnim opasnostima te da stoga oni kao kreatori moraju biti iznimno oprezni. OpenAI objavio je ovoga tjedna GPT-4, najnoviju inačicu chatbota, koja je znatno pametnija od prethodnih verzija. Kreativnija je, preciznija i sposobna rješavati složenije logičke zadatke te daje bolje rezultate od ChatGPT-a. Može programirati u gotovo svim programskim jezicima, može pisati pjesme, ali i tehničku dokumentaciju, skladati glazbu, prihvatiti stil pojedinih autora, a kao rezultat može dati duže odgovore – do čak 25.000 riječi. Stručnjaci OpenAI-ja, naime, nekoliko posljednjih mjeseci unapređivali su GPT-4 i pokušali su ga učiniti sigurnijim, točnijim i etičnijim. U treniranju su korištena i iskustva te podaci prikupljeni putem ChatGPT-a, no i dalje u opisu piše da je model “sklon halucinacijama”.