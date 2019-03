Afera u BiH se zahuktava: Džaferović najavljuje raspravu u državnom vrhu

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović najavio je u četvrtak kao će u državnom vrhu BiH inzistirati da se do kraja razjasne tvrdnje po kojima su hrvatski obavještajci provodili operaciju tajnog naoružavanja radikalnih islamista u BiH, a istodobno su neke od osoba čija su se imena pojavila u medijima u BiH, uz insinuiranje kako su umiješani u te nezakonitosti, odlučno odbacili takve optužbe te najavili poduzimanje pravnih koraka kako bi zaštitili svoj osobni integriret.

"Ako bude to o čemu su pisali mediji, onda je to vrlo teška stvar i tražit će reakciju BiH", izjavio je Džaferović tijekom dana za bosanskohercegovačke medije u Bakuu, gdje je sudjelovao na jednoj konferenciji.

Dodao je kako su i ranije iz Hrvatske stizale izjave u kojima se "izmišljalo opasnosti" koje dolaze iz BiH, pri čemu je aludirao na tvrdnje hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović o terorističkim prijetnjama.

"Hrvatska se prema BiH mora odnositi s uvažavanjem i poštovanjem, kao što se i BiH odnosi prema Hrvatskoj", kazao je Džaferović.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić ponovo je u četvrtak ustvrdio kako su obavještajci iz Hrvatske provodili tajnu operaciju čiji je cilj bio predstaviti BiH kao utočište terorista, o čemu je u srijedu pisao portal Žurnal blizak sigurnosnim agencijama u BiH.

"Mi već godinu, dvije dana raspolažemo određenim obavještajnim informacijama da je hrvatska služba pokušala vrbovati neke naše ljude, državljane BiH koji imaju veze sa selefijskim pokretom, da to oružje kupe i da transportiraju u medžlis kod Doboja. Pokušali su iskombinirati jednu operativno-obavještajnu aktivnost da se izmontira jedna takva operacija u kojoj bi se otkrilo naoružavanje i oružje. Pokušali su vrbovati neke naše državljane u Hrvatskoj da kupe neku količinu oružja i da odvezu... u medžlis. Ja to povezujem s onom polemikom koju sam nekada imao s predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar Kitarović, kad je govorila o deset tisuća terorista, da je BiH problem, da ugrožava stabilnost regije", izjavio je Metkić za televiziju N1.

Komentirajući najavu iz Tužiteljstva BiH kako će o cijelom slučaju otvoriti istragu te pozvati i njega kao ministra da o tome da iskaz, Mektić je kazao kako bi se tužitelji zapravo trebali raspitati u sigurnosnim agencijama BiH.

"To su radile naše agencije, došle do takvih informacija i saznanja", kazao je Mektić dodajući kako u cijeloj priči nije bitan on nego "pokušaj strane službe da vrbuje određene ljude u BiH koji bi za račun stranih službi odradile određeni posao".

"To je udar na integritet BiH u smislu da bi se potvrdile neke teze koje su plasirane izvan BiH i kako bi se ispostavilo da to što je pričala predsjednica Hrvatske nije bilo izmišljeno. Ja sam rekao da bi to bio posljednji čavao koji se trebao zakucati u BiH i reći 'da, BiH je država terorizma i ekstremizma'", bio je rezolutan Mketić.

Prozvani odbacuju optužbe o uroti i najavljuju tužbe

Tijekom dana oglasio se zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić (HDZ BiH), koji je u Žurnalovoj zamršenoj priči prozvan kao osoba koja je, uz hrvatskog konzula u Tuzli Ivana Bandića, navodno bila dijelom obavještajne urote.

Krešić je sve nazvao "gnjusnim lažima".

"Ovako izrečene lažne konstrukcije vjerojatno su pokušaj skretanja pozornosti s istinske borbe protiv nasilnog ekstremizma, terorizma i svih pojavnih oblika kriminala, a što glasno zagovaram u svom radu kroz cijeli mandat", stoji u Krešićevoj izjavi dostavljenoj medijima.

Mektićev zamjenik također je iznio tezu da je priča plasirana kako bi se skrenula pozornost s problema povratka državljana BiH koji su se borili u redovima terorističkoh organizacija u Siriji, ali i okupljanja četnika u Viešgradu prošlog tjedna.

"Rezolutno odbacujem bilo kakvu povezanost s kriminalnim aktivnostima koje su navedene u tekstu (Žurnala). Želim istaknuti da ću uporabiti sva pravna sredstva radi zaštite svoga integriteta i zatražiti procesuiranje onih koji su iskonstruirali ovakve gnusne laži i plasirali ih u javnost", izjavio je doministar sigurnosti BiH.

Na sličan je način reagirao i novinar RTV Republike Srpske Mato Đaković, kojega su Žurnal, ali i ministar Mektić, opisali kao osobu koja je u sprezi s vlastima RS osiguravala nabavku oružja koje je navodno trebalo biti podmetnuto u islamske vjerske objekte.

"Ovo može smisliti samo bolestan um. Povezati mene s terorizmom je toliko bolesno", kazao je Đaković u izjavi za portal Klix odbacivši mogućnost da ima bilo kakve veze za SOA-om.

Najavio je podnošenje tužbe protiv novinara Žurnala, a potvrdio je jedino kako je od hrvatskog konzula Bandića kupio automobil Mercedes i koji je tada imao diplomatske pločice pa ih je koristio dok nije riješio "papirologiju" ranije ovog mjeseca.

"Plavih pločica više nema, jer su se stekli uvjeti da ih promijenim, jer je auto postao moj", bilo je Đakovićevo pojašnjenje činjenice da je koristio vozilo s diplomatskim oznakama Hrvatske.