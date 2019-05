Treba jačati poduzetnički duh mladih, a poticaji ne smiju biti glavni motivatori pokretanja biznisa

Događanje u sklopu velike nacionalne akcije Hrvatska pamet Hrvatskoj koju organiziraju Večernji list i Poslovni dnevnik, a čiji je krajnji cilj zadržavanje mladih obrazovanih ljudi, nakon Zadra ‘seli’ u Split. U suradnji sa Sveučilištem u Splitu, u ponedjeljak 13. svibnja 2019. s početkom u 10 sati u Multimedijalnoj dvorani Sveučilišne knjižnice u Splitu, održat će se okrugli stol i tribina ‘Budućnost u Hrvatskoj’ i otvorenje izložbe ‘Zajedno smo 60 godina’.

Upravo u Splitu svoj biznis pokrenuli su Josip Marasović i Zvonko Jelačić. Bave se proizvodnom radio-upravljanih jedrilica, a najveći problem bio im je naći ljude koji bi se upustili u tu avanturu. Sve je krenulo kroz startup inkubator, a u ovoj ideji nije ih poljuljala ni nepogodna gospodarska klima Hrvatske.

Uložiti dodatne napore

- Mladi su danas informirani i teško ih se može ‘navući’ da čine nešto gdje se ne vidi budućnost. Uzmemo li u obzir da loše vijesti imaju snažniji utisak na ljude zbog same ljudske prirode, mišljenja sam kako bi se udio mladih s proaktivnim stavom još mogao povećati uz dodatne napore kroz promicanje vrijednosti poduzetničkog duha, posebice kod mlađih generacija, dakle već od srednjoškolske dobi. Vjerujem da bi moj životni put bio najmanje 2 do 3 godine ispred mjesta na kojem se nalazim sada jer bih se ranije pokrenuo u poduzetničkom smjeru - rekao je Josip Marasović iz tvrtke Sailboat RC. Prema riječima osnivača ove splitske tvrtke, motiv ulaska u inkubator trebala bi biti želja za napredovanjem, a tek kasnije i profit koji je mjerljiv s količinom strasti koju ulažete u ono što činite. Ulaganje u sebe je ključ uspjeha, a izvannastavnim aktivnostima potrebno je posvetiti se još za vrijeme studija.

‘Uspavan’ za vrijeme studija

- Osobno sam kao student bio ‘uspavan’ jedan dio fakultetskog obrazovanja jer sam pratio ispite i ocjene kao da je to jedino bitno, no drago mi je da sam se ipak na kraju trgnuo. Ne znam je li me do toga dovela svijest o efektu ‘inflacije diploma’ u svijetu ili sam pak bio pritisnut drugim problemima, no dosta vršnjaka ostalo je bez perspektive jer čine samo ono što im se kaže - dodao je Marasović.

Kako ističu ovi mladi poduzetnici, poželjan mindset kod pokretanja vlastitog posla je onaj otvorenog uma, dakle želja za stvaranjem novog i poboljšanjem, kako sebe tako i društva. U gradu pod Marjanom priliku za biznis vidio je i Toni Boban, arhitekt koji je nakon sedam godina rada u struci odlučio osnovati vlastitu projektantsku tvrtku. Kako kaže, na to su ga navele specifične obiteljske situacije, a iako tvrtka na tržištu postoji tek dvije godine već je našla svoje mjesto na lokalnom tržištu. Primjećuje da je samozapošljavanje globalni trend, a iako se velik broj mladih u Hrvatskoj danas odlučuje na zapošljavanje motivirani različitim oblicima poticaja, to prema njegovom mišljenju ne bi trebalo biti i presudno.

- Poticaji su dobri i potrebni, ali mislim da je to poprilično pogrešan i gospodarski opasan princip i da se pravi razlozi samozapošljavanja moraju pronaći u vlastitoj životnoj situaciji i mogućnostima. Motiv treba proizaći iz osobne poduzetničke viziju uzimajući u obzir realan pristup tržištu i spremnost na ulaganje u svoju ideju - istaknuo je Boban.

Iako se u mladima bez sumnje krije neizmjeran potencijal, osobno iskustvo ovog mladog arhitekta kaže da mladi nisu dovoljno angažirani te da ne iskorištavaju pozitivne strane informacijskog doba.

- Volio bih da se mladi probude i aktivnije sudjeluju u društvenom i poslovnom životu. Vrlo je bitno biti angažiran, dobrovoljno sudjelovati u društvenim aktivnostima, upoznavati sposobne ljude, stjecati iskustvo kroz rad i stalno učiti. Mladi su temelj kvalitetnog društva i bez njihovog zajedničkog angažmana nije moguće ostvariti bitne pozitivne društvene promjene - zaključio je Toni Boban.

