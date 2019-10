Na CERN po praksu, doktorat, usavršavanje i privremeni posao

Nakon što je u ožujku potpisan sporazum o dodjeli statusa pridružene zemlje članice CERN-a, Hrvatska i formalno od ovog tjedna može aktivno koristiti sve prednosti i javljati se na natječaje najvećega istraživačkog laboratorija na svijetu – Europskoga laboratorija za fiziku čestica CERN. Ovaj važan sporazum koji nas je isturio na svjetsku znanstvenu scenu ne donosi prednosti samo fizičarima, nego čitav niz mogućnosti otvara i učiteljima i profesorima osnovnih i srednjih škola, fakultetskim predavačima, studentima, inženjerima, gospodarstvenicima – točnije širem društvu.

U pridruženom članstvu CERN-a prva je obveza Hrvatske imenovati predstavnike u Vijeću, a u tome će ključnu ulogu imati Ministarstvo obrazovanja, odnosno ministrica Blaženka Divjak. Kako neslužbeno doznajemo, kandidati koji će biti imenovani još nisu poznati, a Ministarstvo je pri imenovanju dužno predložiti jednog političkog predstavnika koji ujedno predstavlja Vladu, dok druga imenovana osoba mora biti iz redova znanstvenika, aktivni fizičar.

Imenovanje predstavnika

– O imenovanju nije odlučeno niti se trenutačno nagađa o potencijalnim kandidatima. No ono što je sigurno jest da to imenovanje mora brzo uslijediti kako bi u prosincu na sjednici bili i službeno pozdravljeni naši predstavnici – kazao je za Večernji list Vuko Brigljević, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju s Instituta Ruđer Bošković, voditelj laboratorija za fiziku visokih energija. Kako napominje, Hrvatska ima izuzetan potencijal, a to je prepoznato i u CERN-u.

– Da bi Hrvatska došla do ovog koraka koji podrazumijeva da se možemo javljati na natječaje i sudjelovati u radu CERN-a, trebalo je mnogo truda i rada. No, da u CERN-u smatraju da Hrvatska neće znati iskoristiti sve mogućnosti koje nam se otvaraju, ne bi nas ni uzeli za članicu. Njihovo povjerenstvo prije odluke boravilo je u Hrvatskoj i dobro su proučili što možemo, znamo i radimo, koji su naši znanstveni kapaciteti. Mi nismo Silicijska dolina, nismo Njemačka, ali potencijal je tu, imamo sve preduvjete za uspjeh – kazao je Brigljević.

Kako je napomenuo, studenti fizike i tehničkih znanosti već se sada mogu javljati kako bi se izborili za praksu u CERN-u, a na izbor studentima su i programi tehničkih doktorata.

– CERN preuzima troškove doktorata, a doktorati su usmjereni na tehnologiju, uglavnom na studente inženjere, ali, naravno, i studente koji se bave fizikom. U CERN-u se isto tako zalažu za programe usavršavanja u kojima mogu sudjelovati profesori srednjih i osnovnih škola i tako napredovati i nadograditi znanje te ga prenijeti u školama. Uostalom, pridruženim članstvom Hrvatskoj su sada otvorena i radna mjesta, ali ona radna mjesta na CERN-u koja su predviđena na određeno vrijeme. To je izuzetna prilika mladima koji tako mogu na CERN-u provesti i do šest godina gradeći karijeru i radeći na tehnologiji koja im u Hrvatskoj nije dostupna, poput rada na akceleratorima koji se primjenjuju u bolnicama. Znači, ne radi se samo i isključivo o prednosti za fizičare – opisuje listu prednosti Brigljević.

Profitirat će i gospodarstvo

Hrvatska je obvezna plaćati članarinu koja iznosi oko 6,5 milijuna kuna.

– Ako Hrvatska pametno iskoristi sve mogućnosti, dobar dio uložene članarine može vratiti, i to u gospodarstvo – kaže Brigljević navodeći da članstvo otvara put i gospodarstvenicima.

– CERN traži suradnju i s tvrtkama iz privatnog sektora, i to za različite poslove. Primjerice, za izradu uređaja kojima znanstvenici dokazuju svoje tvrdnje, ali i tvrtke za čitav niz različitih poslova iz različitih sektora, pa čak i onih poslova koji se odnose na održavanje zelenih površina. U tom slučaju tvrtke dobivaju na natječaju posao, a one koje pobijede, dobivaju i dodatna znanja i iskustva – objasnio je Brigljević. Ulaskom u pridruženo članstvo Hrvatska će imati priliku pratiti svjetske znanstvene trendove, ali i dobiti jasnu i povratnu informaciju za projekte na kojima radi i priliku za izuzetnu međunarodnu suradnju.

