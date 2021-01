Beroš: Puštat ćemo prvo sportske aktivnosti, možda i učenike viših razreda u škole

Održan je višesatni sastanak na kojem su sudjelovali premijer Andrej Plenković, ministri, članovi Stožera i HZJZ-a te na kojemu se razgovaralo o daljnjem postupanju s mjerama.

Ministar zdravstva Vili Beroš dao je izjavu za medije o mjerama, ali i o smrti 11-godišnjeg dječaka.

"To je jedna od najtužnijih vijesti pod početka globalne pa pandemije, jutros sam saznao i ovom prilikom izražavam sućut. Zatražio sam očitovanje. Dječak je bio pozitivan na koronavirus i najvjerojatnije preminuo od multisistemske upalne reakcije koje je u njegovoj dobi moguće. Nažalost, nerijetko ovo završava najtežim ishodom. Moram naglasiti da se ne možemo tvrditi da je ovo istina. Do sada ne mogu reći da je bilo ikakvih propusta", kazao je Beroš o smrti dječaka.

Na pitanje o višesatnom sastanku, Beroš je potvrdio da su razgovarali o mjerama i rekao kako su analizirali svjetsku, europsku i hrvatsku situaciju.

"Složili smo se da je naše stanje epidemiološko zadovoljavajuće, što nam dozvoljava razmišljanje o relaksaciji, iako Europa razmatra dodatno zatvarane. Budite sigurni da ćemo detaljno analizirati sve ove elemente. Dogovorili smo e u sljedećem tjednu još evaluirati određene stvari. Svi resori su dobili svoje zadatke te ćemo idućeg tjedna donijeti primjerene mjere. Pojavile su se i neke nove varijante virusa pa i to moramo uzeti u obzir", kazao je.

VIDEO Krunoslav Capak: "Morat ćemo obustaviti nova cijepljenja, 30 posto su nam smanjili isporuku."

Jedna od tema su bile i pritužbe i sugestije ugostitelja.

"Mi o svemu razgovaramo Dobili smo pismo ugostitelja koji govori o nepovoljnom položaju u mjerama. Nije dobro i treba se ujednačiti mjere. No, to nije uvijek moguće postići. Nismo to napravili namjerno, ali postoje kafići koji nude pića, dok neki kafići ne rade", kazao je.

O pitanju jesu li razmišljali što će prvo otvoriti, kazao je da će sigurno u prvi plan staviti sport.

"Razmišljali smo da sportske aktivnosti stavimo u prvi plan. Međutim, nitko nikomene brani da se bavi fizičkom aktivnosti mimo teretana, no ove riječi ne znače da nećemo otvarati teretane. Odgovor ćete imati sredinom idućeg tjedna", kazao je.

''Jedan od zadataka je i rješenje povratka djece od petog do osmog razreda. Online nastava nije adekvatna. Ipak, epidemiolozi moraju sagledati rizik. Rizik nije samo boravak u školi već i odlazak i povratak iz škole. Imamo jako dobru epidemiološku situaciju, ali moramo gledati širi kontekst. Jedna od tema Europskog vijeća bila je i tema o raznim varijantima virusa'', rekao je Beroš.

Što se tiče cjepiva, kazao je da Capak garantira da imamo dovoljno Pfizerovog cjepiva te da je cilj procijepiti sve one koji su dobili prvu dozu. Za sada, rekao je, nisu donijeli stav o nabavci novih cjepiva drugih proizvođača.

Kada je riječ o tulumu iz KB Dubrava čija je snimka puštena u javnost, Beroš je kazao:

"Čuo sam se s predjednikom Upravnog vijeća, još nisam dobio kompletno izvješće. Ukoliko bude elemenata za sankcije, one će se i dogoditi. U ovom trenutku ne mogu govoriti o sankcijama", kazao je. Također, kada je riječ o ulozi ravnatelja u svemu tome, kazao je: "Ukoliko ravnatelj to nije mogao spriječiti, ne vidim pretjeranu krivnju, ali svakako to nije dobrodošlo da se nešto slično ne bi ponovilo''.