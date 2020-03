Kinezi: Ostvarili smo dobar napredak lijekom Favipiravir

Kineska državna tiskovna agencija Xinhua objavila je kako su završena klinička ispitivanja Favipiravira, antivirusnog lijeka koji je pokazao dobru kliničku efikasnost protiv bolesti COVID-19 uzrokovane novim koronavirusom, prenosi se iz službenih izvora.

- Favipavir je lijek za gripu koji je za kliničku upotrebu odobren u Japanu 2014. godine a u ispitivanjima nije pokazao nikakve očite kontraindikacije, rekao je na tiskovnoj konferenciji Zhang Xinmin, direktor kineskog Nacionalnog centra za biotehnološki razvoj koji djeluje pod ministarstvom znanosti i tehnologije.

VIDEO Igor Rudan: Što svatko od nas može sada učiniti u borbi protiv pandemije COVID-19?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Više od 80 pacijenata sudjelovalo je u kliničkom ispitivanju provedenom u Trećoj narodnoj bolnici u Shenzhenu u kineskoj južnoj provinciji Gunagdong, pri čemu je 35 testiranih uzimalo Favipiravir a 45 testiranih bilo je kontrolnom grupom. Rezultati su pokazali kako su testirani koji su dobivali Favipiravir za kraće vrijeme testirali negativno na novi koronavirus od testiranih u kontrolnoj grupi, dakle oni koji su primali placebo.

Kliničku studiju temeljenu na slučajnom uzorku provela je Sveučilišna bolnica Zhongnan u Wuhanu a sugerirano je kako je terapijski učinak Favipiravira daleko bolji od onoga postignutog kod kontrolne grupe. Lijek je preporučen medicinskim timovima te će ga u Kini uključiti u planove dijagnostike i terapije za COVID-19 što je prije moguće, rekao je Zhang. Xinhua prenosi kako je i (neimenovana) kineska farmaceutska kompanija dobila pravo da masovno proizvodi lijek i osigura kontinuiranu i stabilnu opskrbu, izjavio je taj kineski dužnosnik.

Za mišljenje o lijeku kojega su objavili Kinezi upitali smo istaknutog našeg znanstvenika, prof. dr. sc. Nenada Bana koji radi na jednoj od najboljih europskih znanstvenih institucija, ETH u Zurichu.

VIDEO Znanstvenik Ivan Đikić o pandemiji i situaciji s koronavirusom

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- SARS-CoV-2 se koristi posebnim enzimom da replicira svoj genom i trebalo bi biti moguće naći spojeve koji se specifično vežu na taj enzim i sprečavaju replikaciju virusa. Obzirom da je enzim specifičan za virus, spojevi koji inhibiraju taj enzim ne bi trebali biti štetni za čovjeka. Međutim, za novi spoj treba puno vremena da bi se dobila dozvola da se klinički koristi, mora se procijeniti efikasnost potencijalnog lijeka i ispitati da li ima neke nuspojave. Ako se identificira neki lijek koji je prethodno dozvoljen za korištenje onda je proces puno lakši jer se “samo” mora zatražiti od odgovornih institucija prenamjena već postojećeg lijeka. U ovom slučaju znanstvenici su ispitali da li se lijek koji je u Japanu dozvoljen za liječenje infekcije virusom influence koji uzrokuje gripu i drugih RNA virusa koristan i protiv SARS-CoV-2 virusa. Po onome što je napisano izgleda da može pomoći ali takvi rezultati moraju proći mnogo provjera da se potvrde. Ako je japanski Favipiravir koristan onda se možda može početi procedura da se dozvoli njegova upotreba u drugim zemljama svijeta, naime svaka zemlja ima svoje standarde pa se lijek koji je dozvoljen u Japanu vjerojatno ne smije direktno dati pacijentima u Evropi ili Americi. U Americi agencija koja daje dozvolu za korištenje lijekova je FDA (Food and Drug Administration), u Europi to je European Medicines Evaluation Agency (EMEA), rekao nam je prof. Ban.

Prof. dr. sc. Vanda Juranić Lisnić, izvanredna profesorica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, rekla nam je kako je Favipiravir mala organska molekula sa poznatim antivirusnim učincima protiv virusa koji kao genom imaju RNA molekulu (virus gripe, SARS-CoV-2).

- U našim stanicama pretvara se u metabolit koji inhibira enzim virusa gripe koji se zove RNA-ovisna RNA polimeraza (RdRp), a virusu je neophodan za umnažanje njegova genoma. Naime, naše stanice obično ne koriste RNA molekule kao kalup za nastanak novih molekula (DNA je kalup za nastanak RNA molekula u našim stanicama) pa virus koji koriste RNA kao svoj genom trebaju dodatne enzime koje naše stanice nemaju. Stoga takvi virusi kodiraju za svoje vlastite enzime za umnažanje svojeg genoma, a ti su onda enzimi jako dobra meta za razvoj antivirusnih lijekova jer ne smetaju našim staničnim procesima. Iako je važno napomenuti da su virusi gripe i virus SARS-CoV-2 različite vrste virusa koje pripadaju različitim rodovima i obiteljima, slični su u tome da obje vrste koriste RNA kao genom te ovise o enzimu RdRp, a on je pak sličan (evolucijski konzerviran) među brojnim RNA virusima. S obzirom da za novu COVID-19 bolest još nemamo tretmana, a razvoj i registracija novih lijekova dugo traje, znanstvenici i liječnici iskušavaju već dobro okarakterizirane i registrirane lijekove. Naime, kada je lijek već registriran i testiran znamo koje su njegove eventualne nuspojave i toksičnosti i možemo se koncentrirati samo na to djeluje li protiv novog virusa. Takav je Favipiravir kao i još par njih koji se trenutačno analiziraju: klorokin, arbidol i remdesivir. Do sada je Favipavir bio uspješno primijenjen protiv nekoliko sojeva virusa gripe te arenavirusa, bonyavirusa i filovirusa koji isvi zazivaju hemoragijske groznice. 14. veljače provedena je klinička studija u Kini na 80 pacijenata oboljelih od COVID-19 od kojih je 35 liječeno sa Favipiravirom, a 45 ne (kontrolna grupa). Pacijenti koji su primali Favipiravir bili su kraće bolesni. Međutim, važno je napomenuti da je ovo preliminarna studija i da je za sigurniju potvrdu efikasnosti potrebna studija na puno većem broju ljudi. U međuvremenu se provode i multicentričke studije i za sada su rezultati obećavajući, a Kina najavljuje da je već započela s koracima za masovniju proizvodnju ovog antiviralnog spoja, kaže dr. Juranić Lisnić.

Kako dalje navodi agencija Xinhua, Kina inzistira i na nekim naprednijim tehnologijama kao što su matične stanice te pročišćavanje jetre i krvi kod liječenja težih slučajeva. Zhang je rekao kako je terapija matičnim stanicama pokazala učinkovitost kod smanjenja težih upalnih reakcija uzrokovanih s COVID-19, kao i kod smanjenja oštećenja pluća i plućne fibroze kod oboljelih. Kina je počela s nekoliko kliničkih istraživanja terapija matičnim stanicama u liječenju COVID-19, uključujući i lijek temeljen na matičnim stanicama koji je odobren za kliničko testiranje kao i terapiju mezenhimalnim matičnim stanicama.