Hrvatski znanstvenici otkrivaju kako zaustaviti epidemiju novog koronavirusa

Znanost se pokrenula gotovo neviđenom ambicijom kako bi pronašla cjepivo i lijek protiv novog koronavirusa SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) i njime uzrokovane bolesti bolesti COVID-19 (coronavirus desease 2019). Znanost je isto tako danas otvorena kao rijetko kada do pandemije novog koronavirusa pa se tako može dobiti uvid u tekuća istraživanja mogućih cjepiva i lijeka za novi koronavirus na stranicama najutjecajnijih znanstvenih časopisa poput Naturea.

Tamo nas je na jedan od značajnih radova uputio prof. dr. sc. Ivan Đikić za svojeg nedavnog gostovanja u Večernjem listu. U Natureu je na razmatranju rad skupine njemačkih znanstvenika sa Sveučilišne bolnice te Sveučilišta Goethe, obje ustanove su u Frankfurtu.

U naslovu se rada predloženog za prihvaćanje i objavu vidi kako je riječ o razmatranju potencijalnog lijeka za SARS-CoV-2 na koji upućuje istraživanje proteomike zaraženih stanica. Ugrubo, riječ je o blokiranju puteva novom koronavirusu kako bi ga se spriječilo u preusmjeravanju staničnih procesa te da se tako replicira u zdravim ljudskim stanicama.

- Ciklus virusa korone vrlo sličan ciklusu virusa gripe. Oba su RNK bazirani virusi, koriste sličan put iako imaju različite enzime i na kraju pokazuju različite antigene. Naučili smo da upravo zbog tih različitih antigena koji se pojavljuju na površini naših stanica virus korone je različit od virusa gripe. I zato cijepljenje i svi lijekovi koji imamo koji djeluju na antigene i stvaranje imunog sustava protiv gripe ne djeluje na koronavirus i to moramo stvoriti ispočetka, rekao nam je prilikom tog posjeta dr. Đikić.

Foto: Boris Ščitar

Dakle, njemački su znanstvenici ustanovili način na koji je moguće izolirati SARS-CoV-2. Na taj su način utvrdili i profil infekcije SARS-CoV-2 virusom u različitim stadijima nakon što je njegov domaćin zaražen. Novi koronavirus preusmjerava stanične procese a znanstvenici su testirali molekulu koja SARS-CoV-2 u tome sprečava. Testiranja su završila s uspjehom pa bi molekula nakon daljih testiranja mogla postati jednim od lijekova za COVID-19.

Potražili smo mišljenje jednog od naših najistaknutijih znanstvenika, prof. dr. sc. Nenada Bana sa Saveznog tehnološkog instituta, ETH u Zurichu. I odmah nas je prof. Ban iznenadio.

- Mislim da su mjere koje su uspostavljene u Hrvatskoj ispravne. Nadam se da će biti korisne i da će se izbjeći eskalacija koja je počela u Italiji, a sad je i zahvatila Švicarsku jer nisu uspostavljene mjere kontrole prometa preko granice. Naime Švicarska je sada četvrta zemlja na svijetu u pogledu broja slučajeva u odnosu na stanovništvo, a zna se da je aktualni broj oboljelih vjerojatno viši nego sto se objavljuje zbog nedovoljnih testiranja, rekao nam je prof. Ban.

No, unatoč teškoj situaciji znanost na ovom uglednom institutu gdje naš znanstvenik radi ide dalje i to vrlo hrabro. I tamo se bave istraživanjem na tragu ovoga ranije opisanog, ali i drugim istraživanjima u cilju pronalaženja lijeka za SARS-CoV-2. Profesor Ban podvlači da su ovo sve moguća rješenja čiji će se potencijal uvidjeti tek nakon kliničkih testiranja.

- Članak potvrđuje da se mnogi virusi, a očito također i SARS-CoV-2 često koriste raznim načinima kako bi preusmjerili procese u našim stanicama tako da pomognu replikaciju i životni ciklus virusa. Ovaj članak pokazuje da se to događa i kod SARS-CoV-2 infekcije i da određeni spojevi mogu usporiti ključne aspekte virusnog ciklusa. Ta tema je i važan smjer istraživanja u mom laboratoriju. Naime, mi proučavamo kako se proces sinteze proteina, za koji su ribosomi odgovorni, promijeni tokom infekcije SARS-CoV-2 virusom. Kad virus inficira naš organizam on spriječi ribosome da sintetiziraju naše proteine, ali ih posebno aktivira da sintetiziraju virusne proteine, praktično otima naše ribosome za virusne potrebe. To je jako zanimljivo jer bilo koji spoj koji poremeti sintezu virusnih proteina može biti potencijalni lijek. Već sad postoji nekoliko spojeva koji su identificirani a koji bi mogli biti korisni u tom pogledu, ali naravno trebat će dosta testiranja da se utvrdi da li će se moći klinički koristiti. Mi sada proučavamo kako se ti spojevi vežu na ribosom koji sintetiziraju virusne proteine, rekao nam je naš znanstvenik dodavši kako je Švicarska oglasila posebni fond za istraživanje na temu koronavirusa koji će se rapidno evaluirati u sljedećih dva mjeseca.

