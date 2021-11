Istražili smo: Što se moglo čuti na prosvjedu, a što su znanstvena objašnjenja

Na prosvjedu u subotu mogle su se čuti različite tvrdnje, bilo od onih koji su na Trgu bana Jelačića u Zagrebu figurirali kao istaknutiji, bilo od prosvjednika. Bilo je to sve doista začuđujuće obzirom da su se te tvrdnje niz puta razjašnjavale i opovrgavale. Time je i pred nas stavljen jedan od najtežih zadataka do sada, motivirati i sebe i sugovornike na objašnjenja koja smo barem na stranicama ovog lista objavili valjda i stotinu puta.

1. TVRDNJA DA JE CJEPIVO EKSPERIMENTALNO

Bile su tu i poruke, koje su osim uvredljivih, sadržavale i prizivanje nekih lijekova za koje će se u društveno-mrežnom prostoru pronaći kako su gotovo čudotvorni, poput ivermektina. I zbog svojih iskustava na liječenju najtežih bolesnika u KBC Dubrava, zagrebački je pulmolog Saša Srića uvijek motiviran prokomentirati tvrdnje koje mogu biti i potencijalno opasne.

- Poruke koje stižu s prosvjeda pod takozvanom parolom slobode su sve samo ne nešto što je racionalno i razumno. Definitivno ovo postaje manifest manjine koja počinje ugrožavati sve nas koji se borimo za zdravlje i koji ističemo važnost cjepiva kao civilizacijski doseg. Cjepivo je nužnost i nije eksperimentalno nego je prošlo sve faze kliničkih istraživanja, spasilo je i spasit će milijune ljudskih života. Nastavi li se ovaj trend mislim da ćemo morati donijeti Zakon o cijepljenju. A ivermektin nije odobren u EU za liječenje COVIDa pa se čak pokazalo da izaziva i negativni učinak. Mislim da je ovo predaleko otišlo u vrijeme kad još uvijek imamo najliberalnije mjere, kaže dr. Srića.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 20.11.2021., Zagreb - Gradjanska udruga "Inicijativa prava i slobode" organizirala je prosvjed protiv COVID potvrda pod nazivom "ZAjedno za Slobodu" koji je krenuo s lokacije Trga Francuske Republike i Trga zrtava fasizma te je odrediste obje kolone na Trgu bana Josipa Jelacica.

Osim tvrdnji kako je cjepivo eksperimentalno, da se ne znaju njegovi trajni učinci, da postoji lijek ivermektin koji je uskraćen, još je tu i drugih tvrdnji za čije smo pojašnjenje ponovo zamolili dvojicu naših vrhunskih znanstvenika, prof. dr. sc. Ivana Đikića sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu te prof. dr. sc. Nenada Bana s ETH u Zurichu.

- Cjepivo protiv COVIDa postoje, kao što postoje i za druge virusne bolesti poput ospica, dječje paralize ili gripe, kao što je i zemlja okrugla. Imamo preko 10 stvorenih cjepiva od kojih je nekoliko odobreno u EU zemljama za korištenje, podsjetio je prof. Đikić komentirajući tvrdnju s prosvjeda kako cjepivo zapravo niti ne postoji odnosno da je eksperimentalno s nejasnim učincima.

2. POSTOJI LI VEZA CIJEPLJENJA I TUMORA

- Dosadašnji podaci ukazuju da ne postoji bilo kakva povezanost cijepljenja i pojave tumora. Znanstvenici će i dalje biti vrlo pažljivi i pratiti utjecaj cijepljenja na pojavu bilo kakvih neželjenih posljedica, odgovor je ovog našeg znanstvenika na tvrdnju kako cjepivo može uzrokovati i tumore.

3. ŠTO SE DOGAĐA KOD DJELOVANJA RNK CJEPIVA

- Cjepivom se smatra bilo koji oblik poticanja imunog sustava da razvije antitijela na antigen koji se nalazi na bilo kojem uzročniku bolesti, to može biti virus ili bakterija. Ta stimulacija imunog sistema se obično sprovodi tako da se injekcijom unese određeni virusni ili bakterijski protein u tijelo, ali se isto tako može koristiti i inaktiviranim virusom ili inaktiviranom bakterijom. U slučaju RNK cjepiva koja su trenutno dostupna u Hrvatskoj protiv COVIDa-19 naš imuni sistem se potiče da proizvede antitijela tako da naše stanice na osnovi informacije u RNK molekuli proizvedu virusni protein. Taj proces je vrlo sličan kao kada se koristi na promjer atenuirani virus za cijepljenje, na primjer mnoga cjepiva protiv virusa dječje paralize koja su mnogi od nas primili sadrže virusnu RNK i nikada se nije pokazalo da bi to mogao biti problem za zdravlje osobe, precizan je prof. Ban.

4. SMANJUJU LI COVID PROPUSNICE SLOBODE

Mnogi će na prosvjedu ustvrditi kako se ne radi o antivakserskom prosvjedu, dakle protiv cjepiva, već se radi o prosvjedu za slobodu jer COVID potvrde znače njezino smanjivanje.

- Korištenje COVID potvrda je zamišljeno i sprovodi se u mnogim europskim zemljama tako da se uspori širenje virusa. Istina je da cjepivo nije 100 % efikasno i da će ta efikasnost padati tokom vremena i da će zaštita biti manje efikasna protiv novih sojeva virusa. Međutim, znanstvene analize ukazuju da cjepivo pomaže da se smanji vjerojatnost da će se netko zaraziti i da će imati jake simptome koji će zahtijevati bolničko liječenje. Postoje i podaci da ako se cijepljena osoba zarazi da je šansa oko dva tri puta manja da će dalje prenijeti bolest. Upravo zbog svih tih razloga mnoge zemlje uvode COVID potvrde da bi usporilo širenje virusa tako da se izbjegne opterećenje bolnica i potrebu za dodatnim ograničavanjem društvenih aktivnosti i kontakta, i dalje je vrlo konkretan prof. Ban.

- COVID potvrde su zdravstvene mjera pomoći kojih se štite građani od povećanog širenja virusa. Sljedeća mjera je uvođenje obveznog cijepljenja kada opasnost za zdravlje i živote građana budu vrlo visoki, kaže prof.Đikić. Jedna je od tvrdnji koja je služila prosvjednicima kao poanta ona kako se uvođenjem COVID potvrda ljudi dijele.

- Točno je da su antivakserski pokreti podijelili ljude na one koji žele slušati znanstvene podatke i žele doprinijeti kolektivnoj borbi protiv pandemije i na one druge koji gledaju prvenstveno na osobne interese i ponašaju se na temelju neznanstvenih i neutvrđenih činjenica. Dobro je da u većini EU zemalja vrlo visoki postotak su ljudi koji vjeruju u znanost i cijepljenje kao značajnu tehnologiju u borbi protiv virusnih bolesti. Vrlo mali dio su osobe koje se ne trebaju cijepiti zbog raznih razloga, medicinskih, osobnih, i oni zajedno s cijepljenima sudjeluju u pravilnom ponašanju i korištenju maski i drugih mjera u borbi protiv širenja ove bolesti, ističe prof. Đikić.

5. PITANJE SLOBODE IZBORA

Zatim se na prosvjedu isticala i potreba osiguranja slobode izbora.

- Na žalost u ovoj situaciji odluke da se osoba ne cijepi će imati posljedice na okolinu. Ako necijepljene osobe češće završe u bolnici i lakše se zaraze onda to ima kao direktnu posljedicu povećan pritisak na bolnički sustav i povećava šanse da liječnici neće moći pružiti pomoć osobama kojima je potrebna liječnička skrb nevezana na COVID-19. Pored toga ekonomski efekt liječenja COVID-19 pacijenata je ogroman, u Švicarskoj se procjenjuje da su troškovi asocirani sa svakim COVID-19 pacijentom koji završi na intenzivnoj njezi u razini 100,000 CHF. Dakle svaka odluka da li ce se netko cijepiti ili ne će imati dalekosežne posljedice, rekao nam je prof. Ban.

Prof. Đikić dodao je kako svi imamo slobodu izbora i treba se svim demokratskim sredstvima boriti za očuvanje tih prava.

- No, pravo na izbor ne znači i pravo na oštećivanje drugih građana. U tim pravima odluke se moraju donositi na temelju laži i neutvrđenih činjenica, rekao je.

I onda misterija zvana ivermektin.

6. IVERMEKTIN

- Ivermektin je lijek za parazite koje se najčešće koristi u liječenju životinja. Antivakserski pokreti koriste Ivermectin kao što je Trump koristio Hidroksiklorokin. Oba lijeka su odobrena no nisu pokazala nikakve pozitivne učinke u kontroliranim studijama. Nažalost, nekoliko je manjih studija u Indiji i Latinskoj Americi napravljeno bez cjelokupnih kontrola i slijepo vođenih studija na temelju kojih antivakseri tvrde da djeluje. No to do danas nije utvrđeno. Osim toga ne postoji baš nikakav podatak o tome kako bi taj lijek djelovao na virus, na koji dio virusa, ulazak u stanicu ili virusne enzime. Dok god ne bude više podataka poznato o djelovanju Ivermektina vrlo ga je opasno koristiti. Zbog nepravilnog korištenja životinjskog Ivermektina nekoliko osoba je kritično oštećeno i umrlo, rekao je prof. Đikić. Da je to lijek koji se u liječenju ljudi koristi samo u određenim situacijama, a ponajprije za životinje, upozorio je prof. Ban.

- Ivermektin se prvenstveno koristi u veterini, ali i u medicini da bi se liječile razne parazitske infekcije, na primjer infekcije glistama. Za sada nema nikakvih indikacija da ivermektin ima protuvirusno djelovanje i da bi bio u bilo kojem obliku koristan u liječenju COVID-19 bolesti. Štoviše, ovaj lijek uzrokuje nuspojave koje sigurno nisu dobrodošle ako je netko već oslabljen od virusne infekcije, objasnio je ovaj naš znanstvenik.

7. PORUKE INTERESNIH GRUPA

Prof. Đikić osvrnuo se i na fenomen ovakvih prosvjeda općenito odnosno čime su poruke koje s njih dolaze uzrokovane.

- Te poruke dolaze iz interesnih grupa kojima je cilj manipulacija građanima. Dio krivice je i na negativnom utjecaju psihologije zatvorenih grupa koje smo stvorili putem socijalnih mreža. Manipulacija se temelji na izazivanju straha raznim objavama koje su upakirane u obojeni celofan i ljudima izgledaju kao privlačna istina. No, nije i takve laži dijele ljude na one koji pripadaju u našu grupu i one druge, smatra prof. Đikić.