Zvijezda šokirala bundesligaša izgledom: 'Zarađuje 14 milijuna eura godišnje i briga ga kakav hoda okolo'

Zvijezda dortmundske Borussije, Nicklas Sule šokirao je klub izdanjem u kakvom je došao na prvi trening.

Na 195 cm koliko je Nijemac visok, sto kila je sasvim ok težina, međutim Sule je na trening došao s kojom kilom više, konkretno, na vagi mu je pisao broj 110. E sad, jasno je da mu slijedi dijeta, a u međuvremenu je dobio kritike na svoj račun što bi mu mogla biti i dodatna motivacija.

VEZANI ČLANCI:

Markus Babel, bivši igrač Liverpoola, svojevremeno je u Hoffenheimu trenirao Sulea, a evo kako je iskritizirao Suleov izgled:

"Süle zarađuje 14 milijuna eura godišnje u Dortmundu. Smatram da je nečuveno imati toliki novac i onda reći "baš me briga kakav hodam okolo, nije me briga što misli klub". To zaista nije ispravno. Nije problem ako čovjek radi to što radi, ali onda neka dođe klubu i kaže "hej, ljudi, žao mi je, ali želim živjeti po svojim pravilima, nemojte se ljutiti".

I Nijemcu to nije prvi put: "Došao sam na jedan razgovor, a on je sa svojom obitelji jeo sve, od pizze i hamburgera do šnicla i krumpirića. I tako cijeli tjedan".