Zvijezda Liverpoola odbila pjevati englesku himnu: Razlog? Redsi se groze nacionalnih simbola

Utakmica Engleske i Mađarske u susjednoj nam zemlji nije samo obilježena šokantnom pobjedom Mađara, već i mnogim popratnim kontroverzama.

Engleskom izborniku Garethu Southgateu nije bilo drago što je 36.000 mađarske djece do 14 godina na tribinama zviždalo klečanju njegovih igrača, a engleskim navijačima smetali su postupci jednog njihovog nogometaša.

🚨 Trent Alexander-Arnold has been slammed by some fans for 'refusing to sing' national anthem before England's game with Hungary pic.twitter.com/m4QnN6Ugo8 — SPORTbible (@sportbible) June 4, 2022

Liverpoolov desni bek Trent Alexander-Arnold uoči utakmice tijekom intoniranja nacionalne himne God Save the Queen nije pjevao, a razlog je to što je on Liverpoolov klinac.

Naime, Liverpool već godinama ima tradiciju protivljenja nacionalnim simbolima i obilježjima, a dobro je poznata i činjenica da navijači Liverpoola ne prate englesku reprezentaciju toliko zdušno kao navijači ostalih klubova u Engleskoj.

Foto: David Klein June 4, 2022, Budapest, United Kingdom: Budapest, Hungary, 4th June 2022. Trent Alexander-Arnold of England during the UEFA Nations League match at Puskas Arena, Budapest. Photo via Newscom Photo: David Klein/NEWSCOM

Počelo je to još od čuvene Hillsborough tragedije prošlog stoljeća kad su navijači Liverpoola zamjerili vlastima što nisu preuzeli dio odgovornosti za veliku tragediju, a nastavilo se i traje još uvijek. Primjerice, navijači redsa su ove sezone u finalu FA kupa zviždali princu Harryju.