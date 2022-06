Engleski izbornik bijesan na mađarsku djecu na tribinama: Mladi ljudi ne znaju što rade

Nakon povijesnog poraza protiv mađarske reprezentacije, izbornik engleske reprezentacije Gareth Southgate nije bio samo razočaran rezultatom utakmice, već i ponašanjem mađarskih navijača. Podsjetimo, Mađarska je na Puškaš Areni svladala Englesku 1:0 (Szoboszlai, 64.), upisavši tako prvo slavlje nad Englezima nakon 60 godina.

Ključni dio priče je što je Mađarska već zbog rasističkog ponašanja navijača dobila kaznu od pet utakmica zabrane prisutstva gledatelja, no ta zabrana ne vrijedi za djecu do 14 godina. Na Puškaš arenu je došlo 36 tisuća djece, a ni to nije smirilo situaciju budući da su djeca zviždala i glasno negodovala kada su Englezi prije početka utakmice počeli klečati.

Hungary forced to play game behind closed doors due to fan racism, let in 30,000+ under 14s, who boo England players taking the knee pic.twitter.com/jt652RE310

- Zašto to radimo? Zato da educiramo ljude diljem svijeta. Ne mogu shvatiti zašto ljudi zvižde toj gesti i smatram da mladi ljudi ne znaju zašto to rade. Na njih utječu stariji - rekao je Gareth Southgate.

Podsjetimo, Mađarski nogometni savez kažnjen je s pet utakmica bez gledatelja na domaćim tribinama zbog rasističkog ponašanja navijača na Euru prošlog ljeta te na utakmici protiv Engleske na kraju 2021. godine.

FIFA give stadium ban to Hungary meaning no fans can attend due to racist abuse



However, UEFA allow 30,000 children and parents to attend due to a "loophole"



England players take the knee, the fans boo it



Yet another mockery made of racism



UEFA need to be cooked.#NoToHate pic.twitter.com/QOCaYkUWhm