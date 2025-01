Zvijezda Hrvatske najavluje veliki rezultat na Svjetskom prvenstvu: 'Svi jedva čekamo da krene'

David Mandić (27) spada u red iskusnijih rukometaša Hrvatske premda nema baš puno nastupa na velikim rukometnim natjecanjima. Debitirao je na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2019. godine.

– Izbornik Červar zvao me je na priprema za Europsko prvenstvo koje je 2018. godine bilo u Hrvatskoj, ali se nisam izborio za među 16 igrača koji su bili u rosteru. Te, 2018. godine bio sam na Mediteranskim igrama u Tarragoni gdje smo osvojili zlato. Potom slijedi sjajan nastup na Europskom prvenstvu 2020. godine kada smo osvojili srebro. Igrao sam potom na Svjetskom prvenstvu u Egiptu, možda jednu utakmicu na EP-u u Mađarskoj 2022. godine jer sam dobio koronu, a na zadnja dva velika natjecanja nisam igrao – Europskom prvenstvu u Njemačkoj i Olimpijskim igrama u Parizu – kaže Mandić.

Sve smo bliži početku Svjetskog prvenstva?

– Uzbuđenje sve više raste, ali moram priznati da je atmosfera nikad bolja. Svi jedva čekamo da počne. Dobro treniramo, spremi smo, nema ozljeda. Vrijeme je da napravimo velik rezultat. Bit će teško, to što igramo doma nije neka velika prednost. Domaći teren donosi velik pritisak. Pokušat ćemo igrati utakmicu po utakmicu, ne treba sad gledati prema Egiptu s kojim igramo zadnju utakmicu u skupini. Treba prvo odraditi Bahrein, a to je utakmica koja neće biti nimalo laka bez obzira na to što Bahrein ne spada među prvih dvadesetak svjetskih reprezentacija. Bit će tu nervoze, grča, igra se doma, bit će puna dvorana, a to ponekad zna otežati situaciju nama igračima. Imamo dobar raspored, vidjet ćemo kako će to sve završiti.

Ima li pritiska zbog ulaznica?

- Sve što sam dobio i kupio već sam podijelio tako da imam mir što se tiče toga. Od mojih na tribinama bit će obitelj, što mi je jako važno.

Dolazite iz Ljubuškog, iz kluba koji je dao u prošli puno reprezentativaca,a i sada vas je trojica iz Izvođača – Pavlović, Ćeško i Vi.

– To je samo znak da se tamo dobro radi. Trebao je s nama biti i četvrti, Matej Mandić, ali dogodilo se to što se dogodilo i, nažalost, nam ne može pomoći. Srećom na poziciji vratara smo dobro pokriveni uz Kuzmanovića tu je super iskusni Pešić iza kojeg je sjajna sezona u francuskom Nantesu.

Nakon dugo vremena reprezentacija je kompletna, bez ijedne ozljede?

– Da, konačno smo kompletni. Nadam se da će tako ostati do kraja turnira i da ćemo konačno pokazati da nismo za odbaciti, da nismo reprezentacija koja će se zadovoljiti plasmanima oko desetog mjesta.

Ove sezone i vi ste u odličnoj formi. Vaš Melsungen je vodeća momčad njemačkog prvenstva?

– Dobro se osjećam i nadam se da ću s ovom dobrom formom nastaviti kroz Svjetsko prvenstvo i da ću ostatku reprezentacije pomoći najviše što mnogu. U zadnje vrijeme imam baš puno lopti na krilo što sam dobro iskoristio pa sam uvijek bio među vodećim strijelcima kluba.

Kako ostatak njemačke lige gleda na vas, kao vodeću momčad lige?

– Ne znam kako ostali razmišljaju, mi gledamo samo sebe. Pokazali smo ove sezone da igram kvalitetan rukomet. Po budžetu smo tu negdje pri vrhu lige i konačno ove sezone opravdamo sva ulaganja u klub. Jako dugo nismo izgubili u prvenstvu. Posljednju utakmicu izgubili smo 22. studenog u gostima kod Eisenacha, a onda smo nanizali sedma pobjeda. Među ostalima, kod kuće smo pobijedili Flensburg i Hannover i stanku smo dočekali s četiri boda više od drugoplasiranih Füchsea i Kiela. U 17 utakmica upisali smo 15 pobjeda i samo dva poraza – kaže Mandić.

Mandić je u 17 utakmica postigao 46 pogodaka uz učinkovitost od 85 posto. Imao je sedam asistencija, dvije ukradene lopte i pet isključenja.

- Još smo "živi" u svim natjecanjima. Drago mi je što smo ostvarili plasman na završni turnir njemačkog kupa koji se igra u Kölnu. Izbacili smo u četvrtfinalu Flensburg. Što se tiče Europske lige u skupini prvog kruga završili smo prvi, samo s jednim porazom u šest utakmica i to od Vardara u posljednjem kolu kada nije bilo bitno. U drugom krugu bit će teško osvojiti prvo mjesto u skupini koje osigurava izravni plasman u četvrtfinale. U skupini smo s Kielom i Vojvodinom koja je bila ispred našeg Nexea. Tu je još i Porto koji nije prenio nijedan bod. Cilj nam je plasman na završni turnir na kojem bi se mogle naći sve četiri njemačke momčadi. Po meni Kiel, Flensburg, Gummersbach i mi. Naravno, tu će se nešto pitati Montpellier i GOG Gudme.

U klubu igra dosta stranaca hoće li se s nekim od klupskih suigrača susreti u prva dva kruga na svjetskom prvenstvu?

- Da, s Islanđaninom Arnarom Arnarssonom koji igra na mjestu kružnog napadača. Zanimljivo je da vodeća momčad lige ima samo jednog njemačkog reprezentativca – Tima Kasteninga koji igra desno krilo.

Njemački jezik više nije problem?

- Naravno, stanjem u stanu blizu dvorane u kojoj treniraju. Imam tamo dobro društvo, u klubu često organiziraju obiteljska druženja. Imam ugovor do 2028. godine tako da se nadam prvom povijesnom osvajanju naslova prvaka Njemačke. Kada bi morao birati od tri trofeja s Melsungenom, onda bi sigurno izabrao prvenstvo.

I medalju s Hrvatskom?

– To bi bilo top za ovu godinu – zaključio je Mandić.