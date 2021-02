Zoran Mamić napravio povijesni podvig: 'Nisam znao za taj podatak'

Trener Dinama Zoran Mamić prokomentirao je pobjedu nad Krasnodarom (3:2) u prvoj utakmici šesnaestine finala Europske lige.

– I u ovoj se utakmici pokazalo sve ono što smo pričali o Krasnodaru, a to je da su u ofenzivnom dijelu jako neugodni, raznovrsni, kombinatorni. Mi smo to dobro pokrivali i pritom iskoristili svoje šanse. Imali smo još prilika, ali ne treba pobjedi gledati u zube. Sretni smo s tom pobjedom, ali naravno, obavili smo pola posla jer pred nama je i uzvrat. Respektiramo našeg suparnika i sad se trebamo dobro odmoriti i biti spremni za ono što nas čeka na uzvratu u Zagrebu – dodao je trener Mamić.

Ovo je ujedno i prva pobjeda nekog hrvatskog kluba u gostima u Rusiji u povijesti europskih klupskih natjecanja.

– Nisam znao za taj podatak, ali drago mi je da sam sudionik toga. Naravno da je lijepo pobijediti, ali pred nama je uzvratna utakmica. Moramo se dobro odmoriti, analizirati što nije bilo dobro, što može biti još bolje i dati sve od sebe da u uzvratu potvrdimo ovu dobru igru i dobar rezultat i da se plasiramo dalje.

Je li ovo najbolja utakmica Brune Petkovića otkako ste glavni trener?

– Zabio je dva gola, borio se kao lav, zadržavao lopte, asistirao... Mi znamo kakvu kvalitetu imamo u Bruni, ovo je samo dokaz koliko on može. To je ujedno i njemu putokaz da će ovakvim nastupima ostvariti sve svoje snove i želje, da bude standardan igrač reprezentacije, da bude nositelj igre i Dinama i reprezentacije i da eventualno u budućnosti ostvari veliki transfer. Na njemu je sve, on sam odlučuje kako će i koliko daleko doći.

Vidljivo je da Dinamo ni psihološki ni fizički nije padao nakon primljenih pogodaka.

– Nismo padali zato što smo i prije i za vrijeme utakmice bili svjesni koliko smo dobri. Bili smo svjesni da držimo sve u svojim rukama, da se u ovoj utakmici više pita nas nego njih iako ih treba respektirati i reći da su vrlo neugodan i nezgodan suparnik. Napa je momčad puna samopouzdanja, dečki su fizički u dobrom stanju, međusobno se bodre i podržavaju. Ova utakmica i ova faza natjecanja su nagrada za sve što su napravili u prvom dijelu sezone gdje je dio javnosti bio dosta negativno nastrojen prema momčadi i cijeloj situaciji. Oni su to junački podnijeli, ostvarili sjajne rezultate i ova im je utakmica bila nagrada za sve. I u pripremi sam tražio od njih da uživaju, da iskoriste utakmicu na najbolji način kao najveću nagradu sebi. Isto tako sam dodao da vjerujem da će i nakon ove utakmice biti još koja takva nagrada.

Dinamo je ovoj utakmici zabio tri pogotka, a mogao je i više. Koliko ste zadovoljni realizacijom?

– Kad u gostima protiv ovakve momčadi zabiješ tri gola, kako će čovjek biti nezadovoljan? Ali, kad analiziramo sve ono što se događalo na terenu, onda možemo reći da smo mogli i morali neke situacije bolje iskoristiti. Ponavljam, pobjeda je vrijedna, ostvarili smo dobar rezultat i sad se spremamo za uzvrat.

Mamić je na kraju želio posebno istaknuti:

– Želim se u ime momčadi i moje osobno zahvaliti domaćinu. Hvala čovjeku koji je stvorio ovaj klub koji nam je dao veliki privilegij igrati na ovakvom stadionu. Ovo je bio pravi sportski doživljaj, a biti na ovakvom stadionu i igrati utakmice doista je veliki privilegij.