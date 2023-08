Zlato, srebro i dvije bronce za mlade hrvatske tekvondoaše

Posljednjeg dana Europskog juniorskog prvenstva u tekvondou koje se održava u Tallinu hrvatski borac Leon Hrgota osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 78 kg, Dora Meštrović srebrnu u kategoriji do 63 kg, a Grga Patruk Dugac brončanu u kategoriji do 73kg.

Hrgota (TK Marjan) je na putu do zlata pobijedio redom Mathea Lawsona iz Švedske, Ugura Deklija iz Turske, Francuza Nahila Menhana i u finalu Poljaka Mikolaja Sokolowskog.

Dora Meštrović iz TK Medvedgrada je srebrnu medalju osigurala pobijedvši Latvijku Vladislavu Mocalinu, Grkinju Styliani Marentaki iz Grčke, Francuskinju Lyhanu Langouste-Assoumayu da bi je u finalu porazila Mađarica Viviana Marton.

Grga Patrik Dugac (TK Orion) je osvojio broncu u kategoriji do 73 kg nakon što je u polufinalu izgubio od srpskog borca Miloša Mandića, no prije toge je svladao Talijana Angela Mangioena i Jona Gashija s Kosova. Anja Krstinić (TK Novi Zagreb) je u kategoriji do 68kg svladala najprije Srpkinju Andreu Paunović, zatim Slovenku Niku Rudolf, ali ju je u polufinalu zaustavila Španjolka Lena Moreno Reyes

Osim njih zadnjeg dana natjecanja na juniorskom EP nastupili su Ivona Jelić (TK Olympic Knin, -59kg), Magdalena Matić (TK Marjan, Split +68kg), Gabriel Perović (TK Susedgrad Sokol, -68kg). Hrvatska je ovo Europsko juniorsko prvenstvo završila sa dvije zlatne medalje (Nika Karabatić, -55 kg, Hrgota), jednom srebrnom i četiri brončane medalje (Roko Brantuša, +78kg, Mia Tukić, -52kg, Krstinić i Dugac). Juniorke su ekipno zauzele 3.mjesto.

