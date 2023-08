Usik nokautirao protivnika: Na mogućnost borbe s Hrgovićem se nije želio niti osvrnuti

Ukrajinski 36-godišnji boksač Oleksandr Usik nokautirao je 25-godišnjeg Britanca Daniela Duboisa u devetoj rundi borbe održane na rasprodanoj Tarczynski Areni u Wroclawu i time zadržao naslove profesionalnog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po verzijama WBO, WBA i IBF.

Za Ukrajinca je to bila 21. profesionalna borba u kojoj je stigao do 21. pobjede, a 14. put je slavio nokautom. Daniel Dubois je također bio 21. put u profesionalnom ringu u kojem je drugi put poražen, dok je od svojih 19 pobjeda njih 18 ostvario nokautom, u skladu sa svojim nadimkom "Dynamite".

Usik je dominirao borbom, njegovi su udarci bili precizni, a već prema običaju prednost je dodatno povećavao pri kraju svake runde. No, početkom pete runde Usik je završio na podu nakon jednog Duboisovog aperkata koji je odsjeo nisko, gotovo u međunožju ukrajinskog boksača. Sudac u ringu je ocijenio da je to bio nedopušten udarac i zbog toga je Ukrajincu dao pet minuta za oporavak, a Duboisa upozorio da će kod sljedećeg takvog biti diskvalificiran.

No, nakon meča se Dubois i njegov menadžer nisu mogli pomiriti s takvom odlukom. "Danielu je oduzeta pobjeda", izjavio je menadžer britanskog borca "Kako ovo može biti nisko!", vikao je Dubois nakon što je na velikom ekranu vidio snimku tog udarca s početka pete runde. Do kraja borbe je britanski boksač još nekoliko puta zadavao udarce koji su bili na granici niskih, koji su se činili najopasnijima za Usika. No, Ukrajinac se nije dao smesti u svojoj misiji.

Pri kraju sedme runde se Dubois uspio izvući i spasiti zvonom, ali na kraju osme runde ga je Usik prvi put poslao u nokdaun. Sudac je gotovo odbrojao do deset prije nego što je Britanac pokazao da je spreman za nastavak borbe. Sredinom devete runde prednji desni direkt, kojim je Usik više puta tijekom meča pogađao Duboisa, bio je posljednji udarac koji je Ukrajinac zadao u ovoj borbi. Nakon njega se Dubois više nije uspio oporaviti, a sudac je prekinuo borbu.

Usikovo slavlje je moglo početi. Tri pojasa svjetskog prvaka ostala su u njegovom vlasništvu. Onaj koji mu nedostaje, po verziji WBC, nalazi se u vlasništvu Tysona Furyja.

Ne uspiju li se promotori dogovoriti za borbu ujedinjenja svih naslova, prvi naslov koji bi Usik mogao braniti je onaj po verziji IBF u kojoj je u statusu izazivača Filip Hrgović. Na pitanje o mogućem meču s Hrgovićem, Ukrajinac nakon meča nije izravno odgovorio, već je rekao da njemu sad potreban odmor, a da je za dogovaranje sljedeće borbe odgovoran njegov menadžer.

