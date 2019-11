Zlatko Dalić otvorio dušu: Po prvi put sam osjetio grč u želucu, nisam bio sretan...

Tema je bila pripremljena već dvaput, uoči Bakua (9. rujna) i uoči Cardiffa (13. listopada), i oba puta izbornik je, s dva neočekivana remija, “zatražio odgodu”. No, nakon 16. studenoga i Slovačke, više ne moramo okolišati: Zlatko Dalić najveći je, najuspješniji hrvatski nogometni izbornik.

Ako je Ćiro Blažević svojedobno bio najkarizmatičniji, Cico Kranjčar najsimpatičniji i najopušteniji, Slaven Bilić najomiljeniji, Zlatko Dalić objedinio je sve te osobine i ujahao u povijest.

Nakon što je s Hrvatskom prošle godine osvojio drugo mjesto na svijetu, Daliću se s reprezentacijom nije dogodio strmoglavi pad kakvome smo svjedočili u Blaževićevoj eri poslije osvajanja svjetske bronce u Francuskoj.

Pronicljivi, studiozni, maksimalno posvećeni i sad već dovoljno iskusan Dalić, iako je u prvoj ozbiljnoj utakmici nakon SP-a popio šest komada od Španjolaca, spriječio je crni scenarij i bez velikih stresova besprijekorno obavio važne zadaće: plasirao se na drugo veliko natjecanje zaredom, priskrbio Savezu ogroman novac i reprezentaciji ubrizgao neophodnu dozu svježe krvi.

Nedostaje samo desni bek

Sad se, eto, ne govori o Rakitiću, Vidi i Lovrenu, nego o Ćaleta-Caru, Periću i Vlašiću. Rebić je dobio dostojnoga partnera u Brekalu, a dogodilo se i nešto što nas je zaprepastilo: odjednom ni centarfor svjetskog kalibra Mandžukić više nije tema u reprezentaciji, jer eksplodirao je briljantni napadač širokih pleća i mekoga dodira, Bruno Petković. A prije godinu dana, u beznadnoj situaciji sa špicevima, na toj poziciji očekivali smo čudesa od Livaje i Santinija.

Na žalost, jedini još uvijek nenadoknadiv gubitak je Šime Vrsaljko, čiju probojnost, silinu, energiju i centaršut ne posjeduje nijedan naš desni branič.

I tako Hrvatska, bez imalo bojazni, za Euro raspolaže respektabilnim snagama, spremnima napasti europski vrh. Pazite, Hrvatska je premoćno osvojila skupinu, a praktički izvan kruga najzaslužnijih nalaze se dvojica nogometaša koji zajedno vrijede 70 milijuna eura, Ivan Rakitić i Mateo Kovačić.

Izborniku Zlatku Daliću godi laskanje oko titule najvećega izbornika, ali on sebi nikada neće pripisati sve zasluge.

– Sretnim i ponosnim čine me činjenice koje ste naveli u vezi s mojim vođenjem reprezentacije, ali ne mogu prihvatiti da je sve to isključivo moja zasluga. Jako sam zahvalan svome stožeru te igračima bez kojih ovo sve ne bi bilo moguće. Oduševljava me što su u meni prepoznali čovjeka koji im može nešto dati, koji će im uvijek biti na usluzi, na pomoći, da im odgovara moj način rada i komunikacije. Svi oni koji su u zadnje dvije godine došli u reprezentaciju u njoj uživaju, od ekonoma pa sve do Luke Modrića. Ne kažem da tako nije bilo kod mojih prethodnika, ja samo iznosim svoj dojam. Svakome dajem pažnju i to je ključno – kaže Zlatko Dalić.

Kada vam je u ovome ciklusu bilo najteže, je li vas u bilo kojem trenutku ulovila zebnja – hoćemo li uspjeti?

– U Cardiffu nisam bio sretan i prvi put osjetio sam grč u želucu koji me nije puštao mjesec dana. Pokušao sam u sebi zatomiti tu muku, bojao sam se te zadnje utakmice svjestan velikih problema koji su nas pratili u kvalifikacijama. Bilo je puno ozlijeđenih, puno otkaza, pa evo protiv Slovaka su utakmicu završila samo četvorica koja su bila u Rusiji. Puno je novih, a mi smo se opet uspjeli “pokriti” i odradili sve kako treba – odgovara izbornik.

Uspjeli smo jer opet imamo novi val iznimno kvalitetnih, moćnih igrača?

– Da, to su igrači koji su prošli kroz proces HNS-a, ali opet njima puno znači kada uza sebe imaju starije, Modrića, Perišića, Rakitića. Ti mladi tada lakše funkcioniraju jer još uvijek nemaju uloge nositelja igre i ne nose najveću odgovornost – ističe Dalić.

Zaslužuje li Nenad Bjelica posebnu zahvalu, ipak vam je dao četvoricu igrača?

– Zahvalan sam svim trenerima koji vode reprezentativce u klubovima. Nenad Bjelica tu je učinio najviše, Dinamo je nakon dugo vremena imao četvoricu igrača u reprezentaciji, igrača koje je Bjelica uspio dignuti, i svaka mu čast na tome. Već sam rekao da će Bruno Petković biti bolji i napredovati samo ako bude slušao svoga trenera u klubu – nastavlja Dalić.

Novac nije presudan

Kazali ste kako vas milijunske ponude ne mogu pokolebati i da uživate voditi Hrvatsku. Međutim, što će biti za pola godine, nakon Eura?

– Idem korak po korak. Ja nikada nisam u medijima potencirao ponude, niti sam ih komentirao. Ja sam svoja dva cilja ostvario: vratio sam reprezentaciju u Split i plasirali smo se na EP, na kojemu želimo napraviti dobar rezultat. E sad, ljeto je daleko, vidjet ćemo što će biti. To će mi biti drugo veliko natjecanje, i nakon njega ništa nije isključeno. Ali, ništa mi ne može donijeti takav užitak kakav sam doživio vodeći reprezentaciju u Splitu i u Rijeci, nema tog novca! – naglašava Dalić.

Što je dobar rezultat na Euru, medalja?

– Proći skupinu. Za početak – zaključio je Zlatko Dalić.

