Modrić i Mandžo tri godine nisu razgovarali, a mediji sada najavljuju senzaciju

Inter iz Miamija iduće sezone će se natjecati u američkom MLS-u i traži iskusne europske igrače koji mu mogu biti od koristi. Španjolski mediji nedavno su pisali da žele dovesti Luku Modrića iz Reala, a sada se spominje još jedan Hrvat, Mario Mandžukić.

– Moguća je nova Modrićeva destinacija predivni grad Miami. David Beckham, jedan od vlasnika Intera iz Miamija, želi da Luka u tom klubu završi karijeru – otkrio je španjolski novinar Eduardo Inda gostujući u jednoj emisiji.

Talijanski Calciomercato navodi da je sada Inter Miami zainteresiran za bivšeg vatrenog te ga želi i Manchester United. No, klub Davida Beckhama bi, kako se navodi, mogao dati bolju ponudu.

Sezona u MLS-u počinje u ožujku, no Inter bi Modrića i Mandžu doveo na ljeto iduće godine. Ovaj hrvatski dvojac igrao je za zagrebački Dinamo, a bili su i suigrači u hrvatskoj reprezentaciji. Zajedno su osvojili srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji nakon čega se Mandžo povukao iz vatrenog tabora.

A zanimljivosti o odnosu s Mandžukićem otkrio je Modrić u svojoj autobiografiji 'Moja igra' koja je nedavno izašla. Čak tri godine nisu razgovarali, odnosno komunicirali su isključivo "službeno".

– Mario je poseban tip. Nekad djeluje mrzovoljno, češće je raspoložen. Tko ga ne pozna dobro, pomislio bi da je stvarno i pretežno mrgud. Sve to vrijeme Marija znam kao odličnog dečka, s velikim srcem. Bio mi je drag od prvog dana iako je mnogima dugo trebalo da ga shvate i dožive takvim. Prošli smo puno toga zajedno u reprezentaciji. Na gostovanju na Islandu, kada smo se u doigravanju borili s njima za odlazak na SP u Brazil, sreo sam se s Mandžukićem ispred hotelskog lifta.

– Ajde, Mario, idemo danas jako – rekao sam mu, onako kako se vrlo često igrači međusobno potiču na treningu ili prije utakmice. Mandžukić me, međutim, iznenadio svojom reakcijom:

– Samo ti gledaj sebe, pusti mene.

Učinilo mi se da je u pitanju neko trenutačno neraspoloženje. Kao da se nešto durio na mene, a tome nisam mogao logično objašnjenje. S Marijem sam uvijek imao dobar odnos. Bili smo u stalnom kontaktu sve do tada. Onda je nastala tišina, odnos se zahladio. Da mi je današnja mudrost, bio bih to raščistio odmah ili u najgorem slučaju na sljedećem okupljanju reprezentacije. No bio sam i ja prkosan. Kad se dva teška karaktera nađu u kratkom spoju, energija nestane. Meni je, iskreno rečeno, bilo krivo, ali nisam htio povući prvi potez. Očito nije ni on.

Modrić kaže da ni za Mandžina boravka u Madridu, dok je igrao u Atléticu, nije bilo prisnosti u njihovu odnosu, te da se led počeo otapati tek uoči Svjetskog prvenstva u Rusiji.

– Mario Mandžukić bio je jedan od najvažnijih ljudi naše reprezentacije. Imao je svojih mušica, kao i svaki od nas, ali je duša od čovjeka. Dijelimo neke osobine – svojevrsnu introvertiranost, malo teže pokazujemo emocije, znamo biti tvrdoglavi. No on je osoba s kojom bih išao u svaku borbu. Što god bilo, znam da će dati sve, da će ti čuvati leđa i da te nikad neće izdati.

Dočekao sam pravi trenutak i inicirao razgovor. Htio sam mu reći koliko mi je žao što nemamo više blizak odnos. Zanimalo me koji je uzrok tome da više od tri godine komuniciramo isključivo kolegijalno. Razgovarali smo otvoreno i svakim trenutkom kao da se topio led između nas, problem koji je nastao ni iz čega.

– Nisam se durio na tebe. Ja sam mislio da se ti duriš na mene – izgovorio je on. Isto sam rekao i ja.

Između mene i Marija ponovno je prostrujila pozitivna energija.