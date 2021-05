Zlatko Dalić danas objavljuje popis, netko od vatrenih će otpasti za Euro

Počinje akcija Euro 2020., a već prvi dan, u kojemu će izbornik Zlatko Dalić objaviti popis od 26 igrača (23 plus 3 vratara), iznjedrit će nekoliko razočaranja, ali i dječačkih veselja.

Naime, izbornik će na popis za Europsko prvenstvo uvrstiti trojicu igrača iz mlade reprezentacije, što znači da će netko iz njegova dosadašnjega saziva morao otpasti. Barem privremeno. Jer, kako kaže naš izbornik, ‘mi nemamo toliki izbor igrača da mogu reći da je netko izgubio status’.

– Kod Engleza dođe Foden, pa Sterling izgubi status. Toga kod nas nema, ja moram gledati da sačuvam svakoga. Nama je svaki igrač važan. Nemam luksuz bilo koga otpisati – ističe Dalić.

Aduti iz mlade reprezentacije

Kad su posrijedi mladi reprezentativci, izbornikov je fokus na najmanje četvorici igrača iz Bišćanove selekcije: na Gvardiolu, Bradariću, Majeru i Ivanušecu, i među njima treba tražiti osvježenja u A selekciji.

Borna Sosa sigurno neće biti među kandidatima, ni za ovu, a teško i za sljedeće akcije s obzirom na to da konkurencija na poziciji lijevoga braniča nikada nije bila jača i bespoštednija.

– Ja sam u svom mandatu stalno bio na usluzi mladoj reprezentaciji. Možda sam tu i griješio, ali sam jedini izbornik A vrste koji je tako to radio. Iz poštovanja, iz respekta, jer mislim da tako treba biti. Mi nismo Španjolci ili Englezi da imamo ogromne rostere, pa da ne trebamo igrače iz mlade reprezentacije. I ta mlada reprezentacija bez dva-tri bitna igrača ne bi napravila ništa da sam ih ja uzeo k sebi. Ali, ovaj put ipak moram gledati sebe i A reprezentaciju i ovoga ćemo puta iz mlade uzeti 2-3 igrača. Oni to zaslužuju, oni su perspektiva. I gledat ćemo da odigraju četvrtfinale Eura sa Španjolskom, pa da nam se kasnije priključe – kazao nam je Dalić.

Na žalost, reprezentacija ima kroničan problem na poziciji desnoga braniča, zbog nezavidnoga statusa Šime Vrsaljka u Atleticu, a klimavo je i s napadačima; Petković igra promjenjivo, a Budimir se još nije do kraja razmahao i uvjerio izbornika da je on ‘taj’.

Nakon posljednjih akcija, u kvalifikacijama za Svjetsko nogometno prvenstvo, kada je Dalić spomenuo jaz između starijih i mlađih igrača, pomislili smo da je u taboru vatrenih narušeno pozitivno ozračje. No, izbornik ipak ublažava...

– U reprezentaciji je uvijek atmosfera dobra, puna poštovanja. Nije bilo primjera neposluha, nije bilo sukoba između starih i mladih, niti nečijih negativnih reakcija. Da je bilo nekakvoga neposluha u reprezentaciji, nepoštovanja prema meni ili suigračima, ja bih otišao prvi. Istoga trena bih se pokupio. Ja sam tada govorio o kemiji koja nije do kraja sazrela, zaživjela. Nama je tu dosta odmogla Liga nacija; teški suparnici, pa poraz, poraz, poraz. Nikako nam se nije mogla složiti atmosfera kakva je inače prije bila – kaže Dalić, pa dodaje:

– Da smo u Ljubljani imali kemiju kao što smo je imali u Rusiji, mi tamo zabijemo golove iz prve dvije šanse. To je momčad! Ona koja u Rusiji zabije iz svoje šanse. Mi protiv Malte pogodimo stativu u drugoj minuti. Da smo imali kemiju, mi bismo tu šansu zabili. Mi nismo zabili jer nismo to zavrijedili. Na to sam mislio kad sam govorio da nismo momčad. A ne da se netko posvađao, da je bio neposlušan. To nema veze s tim, to nije točno. Samo mladi igrači moraju pokazati poštovanje i shvatiti da treba još vremena da postanu dio momčadi.

Respekt, to je u Dalićevoj selekciji uvijek bila najvažnija postavka.

– Imao sam sastanak s igračima na kojemu sam im kazao: ‘Dečki, ja kada dolazim u reprezentaciju, imam veliki respekt prema Luki, Vidi, Lovrenu, Perišiću, Brozoviću, Badelju, Kaliniću, jer to su ljudi koji su mene doveli na ovu poziciju. I dok sam živ, ja ću ih poštovati. To morate i vi: imati poštovanje u reprezentaciji prema svima. Oni ga imaju, ali nije dovoljan. Razgovarao sam s Vlašićem i on mi kaže: ‘Šefe, ja sam vojnik, radit ću ono što vi kažete da moram raditi’. Međutim, nije to još dovoljno da mi postanemo momčad, tim kakvoga ja želim – zaključio je Dalić.

Pripreme u Rovinju

Od sigurnih putnika na Europsko prvenstvo, izvan klupskoga pogona već su neko vrijeme oporavljenici Dejan Lovren, Nikola Vlašić, Mateo Kovačić, a Borna Barišić posljednji je, pedeseti put ove sezone, za Glasgow Rangers nastupio 2. svibnja protiv gradskoga suparnika Celtica.

Sva četvorica bit će spremna do početka priprema (25. svibnja), s tim da će se finalist Lige prvaka Mateo Kovačić priključiti naknadno.

Dalić će danas u 13 sati objaviti popis igrača za Europsko prvenstvo, kao i izbornik mladih Igor Bišćan, kojega 31. svibnja čeka utakmica četvrtfinala Eura sa Španjolskom u Mariboru.

Dalić će, uza 26 putnika za Euro, nekolicinu igrača staviti na listu pretpoziva, za slučaj ako netko od standardnih otpadne. Na njoj su obično: Grbić, Škorić, Pongračić, Bašić, Lovrić...

Hrvatska A reprezentacija pripremat će se u Rovinju od 25. do 31. svibnja, a 1. lipnja do ponoći zadnji je rok za predaju konačnoga popisa igrača za Europsko prvenstvo. Istoga dana Hrvatska će u Velikoj Gorici ugostiti Armeniju u prijateljskoj utakmici, a posljednji ispit uoči Eura imat će 6. lipnja protiv prvoplasirane momčadi sa svjetske rang-liste, moćne Belgije.

Prema dosadašnjim Dalićevim listama igrača, kao i po potrebama za osvježenjima iz bogatog bazena mladih reprezentativaca, za Europsko prvenstvo 2020. u ovom trenutku s pravom kandidira najmanje 28 hrvatskih nogometaša.

vratari: Dominik Livaković, Lovre Kalinić, Simon Sluga;

desni braniči: Šime Vrsaljko, Josip Juranović; srednji braniči: Dejan Lovren, Domagoj Vida, Duje Ćaleta-Car, Filip Uremović; lijevi braniči: Borna Barišić, Joško Gvardiol, Domagoj Bradarić, Dario Melnjak;

vezni: Marcelo Brozović, Luka Modrić, Mateo Kovačić, Milan Badelj, Mario Pašalić, Lovro Majer, Luka Ivanušec, Nikola Vlašić;

krilni napadači: Josip Brekalo, Ante Rebić, Ivan Perišić, Mislav Oršić; središnji napadači: Andrej Kramarić, Bruno Petković, Ante Budimir.

