Zion je fenomen majke prirode, a iako je zvijezda, nije napuhan

Antonio će uskoro imati priliku igrati protiv NBA zvijezda, i to u Las Vegasu, jer nakon priprema u Svetom Martinu slijedi nastup na Ljetnoj NBA ligi.

– Bit će to prilika za sve nas da pokažemo što možemo. Osim toga, tu će se i graditi temelji reprezentacije za europske kvalifikacije. Inače, Vegas je jako poseban grad, bio sam tamo s Dukeom.

Kamo će ga pak igračka sudbina odvesti, saznat će ovo ljeto.

– Završio sam faks i bez kluba sam, a meni sada treba momčad u kojoj ću igrati jer sam po minutaži u priličnom zaostatku u odnosu na vršnjake. Dosta klubova ne zna za mene jer nemam statističke brojke. Zato koristim Ljetnu ligu, kao i utakmice na turniru u Kini da bih stavio svoje ime na košarkaško tržište.

Antonio Vranković sin je slavnog mu oca Stojka Vrankovića i to je nešto što čini ponosnim, ali mu predstavlja i opterećenje.

– To je uvijek negdje u mojoj glavi. Otac je imao sjajnu karijeru, a ja imam svoj put i volio bih kada bih bio upola uspješan igrač kao što je on. Pritisak je tu jer od djece poznatih očeva uvijek se očekuje da budu uspješni kao očevi, no na takve stvari ne treba obraćati pozornost jer to ne pomaže puno, a nekad i smeta.

Na ovogodišnjem NBA draftu dogodila se velika rijetkost. Čak tri igrača iz iste sveučilišne momčadi (Duke) izabrana su u top 10. Štoviše, krilo Zion Williamson je broj jedan (New Orleans), bek RJ Barrett je treći izbor (New York), a Cam Reddish je pak izabran kao deseti (Atlanta). A svima njima suigrač je prošle sezone bio hrvatski reprezentativac Antonio Vranković (22, 210 cm) koji ističe:

– Bili smo i kontaktu prije drafta i dečki su bili prilično uzbuđeni. Velika je rijetkost da jedna koledž momčad ima čak tri igrača u prvih 10 na draftu. Zion je fenomen majke prirode, to je momak koji ruši zakone fizike. Izrazito je snažan, na 201 cm ima oko 125 kg, a pri tome i iznimno okretan i skočan. On iz zaleta skoči oko 120 cm pa s pravom kažu da je on “leteći” Charles Barkley. To je najveći tjelesni fenomen još od pojave LeBrona Jamesa pa i ne čudi što je bio toliko popularan već i prije dolaska na koledž na koji je stigao sa 2,5 milijuna pratitelja na Instagramu. Inače, to je jako korektan dečko, premda već sada jako slavan, on nimalo nije napuhan. Nas dvojica nije da se čujemo svaki dan, ali se čujemo, no ja se ne volim nametati, pogotovo ne nekome tko je tako uspješan.

I od ostale dvojice suigrača očekuje se da budu vrhunski NBA igrači.

Dobio vrhunsko obrazovanje

– RJ Barrett je kod nas igrao razigravača, kada nam se naš playmaker ozlijedio, no on je tipična dvojka. Cam Reddish je pak trojka. On je najprirodniji talent od sve trojice. Nema puno stvari s kojima se muči u igri i on će, po mojem mišljenju, u igračkom smislu biti najveće iznenađenje.

Sva su trojica “freshman”, odnosno brucoši. Igrali su po jednu sezonu u NCAA košarci i otišli u NBA. Ima li taj sustav “one and done” uopće smisla? Zašto ne bi svi ti igrači odmah išli u NBA iz srednje škole?

– Ni po meni to nema puno smisla, no držim da je to učinjeno da bi koledž košarka bila gledanija. Ipak, mislim da će se to vratiti na stanje kakvo je bilo kada su igrači poput Kevina Garnetta, Dwighta Howarda ili LeBrona Jamesa izravno išli u NBA.

Bez obzira na to što nije puno igrao, Antonio je u četiri godine jako puno naučio jer trenirao je pod ravnanjem gotovo pa mitskog trenera Mikea Krzyzewskog koji se, osim s pet NCAA naslova, može pohvaliti i s tri olimpijska i dva svjetska zlata.

– Bilo je to fenomenalno putovanje. Raditi s trenerom poput Krzyzewskog mi je donijelo kulturu ponašanja. On me naučio kako biti profesionalac i u neku ruku me i odgojio. “Coach K” ima status celebrityja, no on je svojim uspjesima taj status sasvim zaslužio.

Kako je Antonio u sebi pomirio činjenicu da studira na elitnom fakultetu, ali da igra jako malo?

– Često sam razmišljao o tome kada sam bio na trećoj i četvrtoj godini. Na nekom slabijem koledžu sigurno bih igrao više, no ne bih dobio to što sam dobio na Dukeu, a dobio sam vrhunsko obrazovanje, što je meni i mojoj obitelji bilo jako bitno. Pa to je osmi najbolji koledž u Americi. Da sam znao da će biti ovako u igračkom dijelu, možda bih se odlučio za nešto drugačije, no ne mogu reći da nisam zadovoljan.

Zanimljivo je da je Antonio četiri godine proveo kod bivšeg, a da je Luka Šamanić dospio kod aktualnog američkog izbornika koji ga je očito toliko želio da ga je uzeo već na 19. picku.

– Za Luku kažu da je veliki talent. Izgleda moćno, visok je, dugih ruku, pokretljiv. Za njega će u NBA ligi zasigurno biti mjesta, a da nije tako ne bi ga Gregg Popovich ni uzeo. Kod njega će Luka moći jako puno naučiti.

Diplomirao psihologiju

Što je pak Antonio na Dukeu akademski postigao?

– Diplomirao sam psihologiju. Ne znam hoću li se time, kad završim igračku karijeru, jednog dana baviti, no sjajno mi zvuči biti sportski psiholog u nekoj NBA momčadi.

On će biti drugi psiholog u reprezentaciji Hrvatske nakon što je izbornik Mršić angažirao psihologicu Katarinu Martinović.

– Mogu stažirati kod nje, a možda joj mogu i pomoći – našalio se pa dodao:

– Kod nas, kada netko potraži pomoć psihologa, to je pod nekom vrstom stigme, a u Americi je to opće raširena stvar pa tamo, recimo, i bankari rade sa psiholozima jer moraju biti psihički spremni podnijeti sav taj stres koji uz njihov posao ide. Trenirati mozak i psihu uvijek je važno.

