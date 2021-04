Zidane 'pere ruke' od Superlige: 'Nisam ovdje da bih govorio o tome'

Svojedobno najbolji nogometaš svijeta, a sada trener madridskog Reala Zinedine Zidane odbio se u utorak javno izjasniti u vezi Superlige, zatvorenog natjecanja najvećih europskih klubova, a kojemu je jedan od inicijatora predsjednik Reala Florentino Perez.

Na konferenciji za medije uoči puta u Cadiz gdje će u srijedu igrati susret 32. kola španjolskog prvenstva Zidane je bio suočen s pitanjem što misli o Superligi.

- Svatko ima mišljenje o tome, ali ja nisam ovdje da bih govorio o tome. Ja sam ovdje zbog sutrašnje utakmice, ostalo nije moj posao. Možete reći kako ja samo sjedim naslonjen na ogradi i to je u redu, ali ja sam trener i to je to-, rekao je Zidane dodavši kako se u Realovoj svlačionici ne raspravlja o mogućim sankcijama Uefa-e od kojih je jedna i izbacivanje iz Lige prvaka u kojoj je 'kraljevski' klub stigao do polufinala.