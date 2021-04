Ako se Superliga realizira, za nju će igrati samo plaćenici, oni bez srca

Svi već godinama dobro znamo da je nogomet postao biznis, jedna od važnijih grana poduzetništva u svijetu. Međutim, taj poslovni model koji danas funkcionira zadržava i dalje ona najvažnija obilježja nogometa pa zbog toga nije bilo potrebe za nekim većim protivljenjem. Sada, kad je 12 bogatih i moćnih europskih klubova službeno objavilo osnivanje Superlige, cijela nogometna zajednica ujedinila se protiv pokušaja da se sve nogometne tekovine unište.

Dok se tijekom proteklih pet-šest godina šuškalo o osnivanju, nogometna javnost nije pretjerano obraćala pozornost jer, eto, tko bi bio toliko lud u pokušaju da prekine sustav u kojem su zadovoljni nogometaši, stručni stožeri, nacionalni savezi, glavne krovne nogometne organizacije i najvažnije – navijači?

Nakon službene objave priopćenja takozvanih “superligaša” (Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, Milan, Inter) zaključujemo da je jedan element dovoljan da se postane toliko lud, a to je pohlepa. No vrlo vjerojatno neće doći do ostvarenja jer je protivljenje cijelog nogometnog svijeta gotovo pa jednoglasno, a i izgledne posljedice osnivanja Superlige za te klubove i nogometaše jednostavno su prevelike.

Perez laže da je sve za navijače

Da se dotaknemo definicija, Superliga je u teoriji natjecanje isključivo najbogatijih nogometnih klubova Europe koji bi, potpomognuti ogromnim američkim kapitalom, zanemarili tradicionalna kontinentalna natjecanja poput Lige prvaka i Europske lige te igrali u zasebnom, odvojenom formatu tijekom tjedna. U toj ligi bi se nalazilo 20 momčadi koje bi igrale u dvije skupine po deset momčadi (svako sa svakim po dvije utakmice). Na kraju grupne faze po tri momčadi iz svake skupine prošle bi u četvrtfinale, a četvrti i peti igrali bi doigravanje za posljednja četvrtfinalna mjesta. Nakon toga sve bi se zaključilo doigravanjem u nokaut-sistemu. Prema priopćenju Superlige, natjecanje bi trebalo početi već ovog kolovoza.

Prvi predsjednik ovog nevjerojatno gramzivog projekta je čelnik Real Madrida Florentino Perez, koji je nakon službenog osnivanja Superlige izustio jedan od najvećih bisera 2021. godine:

- Pomoći ćemo nogometu na svim razinama da dobije odgovarajuće mjesto u svijetu. Nogomet je jedini globalni sport s više od četiri milijarde gledatelja pa je naša odgovornost kao velikih klubova odgovoriti željama navijača - rekao je Perez, a samo priopćenje Superlige pobija izjave svojeg predsjednika:

- Pandemija je pokazala da su strateška vizija i održivi komercijalni pristup potrebni kako bi povećali vrijednost cjelokupne europske nogometne piramide. Osnivači vjeruju da ishodi razgovora s nogometnim dioničarima ne rješavaju fundamentalne probleme poput potrebe za pružanjem utakmica više kvalitete i dodatnih financijskih resursa za cjelokupnu piramidu.

Dvije krovne nogometne organizacije, Fifa i Uefa, oštro kritiziraju bilo kakav pokušaj disrupcije sadašnjeg nogometnog sustava te su spremne poduzeti drastične mjere ako bi slučajno formiranje Superlige postalo stvarnost.

- Kad bi se ovo i dogodilo, želimo ponoviti da će Uefa, engleski, španjolski i talijanski nogometni savez, ali i Fifa te sve naše članice ostati ujedinjeni u naporima da zaustavimo ovaj cinični projekt, projekt koji se temelji na interesima nekolicine klubova u trenutku kada je društvu više nego ikad treba solidarnost. Razmotrit ćemo sve moguće mjere - jasno, između ostalog, stoji u priopćenju Uefe u suradnji s Fifom.

Pohvale za PSG, Bayern i Borussiju

Kao što je i navedeno u Uefinoj objavi, treba na trenutak u pozitivnom svjetlu istaknuti francuske i njemačke velikane, PSG, Bayern i dortmundsku Borussiju koji su bez pogovora odbili nastupati u ovom natjecanju. Ali vratimo se sad na posljedice. Iako se sve spomenute posljedice, kao nemogućnost igranja Lige prvaka, Europske lige te nacionalnih prvenstava čine dovoljnima da spomenutih 12 klubova opozove ovakvu odluku o odvojenom natjecanju, odluka Fife da svi ti nogometaši neće moći nastupati za svoje reprezentacije bit će ključna jer Fifa je hijerarhijski zakon nogometa i nema tih milijardi i pravnih “driblinga” koji bi mogli nadjačati tu odluku.

Zato, svi ljubitelji nogometa, nemate razloga za brigu jer možda je moglo doći do “osnivanja” Superlige, ali ona se u stvarnosti i praksi neće tako skoro dogoditi. Ako ste se ikad zapitali što to rade Fifa i Uefa, njihov je posao upravo to da se ovakve nepotrebne vratolomije ne bi događale. Zakoni su i više nego dovoljno jasni, a i ako kojim slučajem dođe do ovog projekta, za takve klubove će moći igrati samo oni bez srca, oni koji ne mare za svoju reprezentaciju i ne mare za nacionalna prvenstva. Ako dođe do Superlige, u njoj će na kraju igrati plaćenici koji će imati velika primanja i nitko ih neće cijeniti. Veliki klubovi bi s ovim projektom doživjeli financijsku injekciju, ali bi u stvarnosti doživjeli strahovit pad nogometne kvalitete i pad ugleda, a samim time i propast.