Žestoka tučnjava Hrvatica i Srpkinja! Izgubile su živce kad im je suigračica završila u bolnici

Turnir Dunavske lige u ženskom vaterpolu između splitskog Jadrana i Vojvodine u mađarskom Szentesu trebao je biti ljepotica kola, ali pretvorila se u meč slobodne borbe!

Naime, otpočetka su se osjetile tenzije, igračice su bile grube i agresivne, nedostajao je onaj respekt prema suparnici... Moralo je prije ili kasnije "eksplodirati", što se i dogodilo.

Jadranova Dora Vujević dobila je udarac u oko i hitno je prevezena u bolnicu. Iako se ozljeda nije zbila namjerno, posljedica je te spomenute grube igre. I postala je uvertira u ono što se dogodilo.

Uslijedio je još jedan oštar prekršaj i počela je tučnjava svih vaterpolistica u bazenu. Nažalost po Jadran, njihov trener nije htio nastaviti utakmicu pa je presuđena kao 5:0 u korist Vojvođanki.

- Nama je ozlijeđena Dora Vujević koja je otpremljena u bolnicu, ali to je bilo prije samog izgreda i u žaru borbe. Kasnije je došlo do tučnjave u bazenu, suci su kaznili samo naše igračice, i to dvije. Budući da je postojala bojazan da u nastavku ne dođe i do većih izgreda, a nas čeka sljedećeg vikenda finale Hrvatskog kupa, odlučio sam da je pametnije ne nastaviti utakmicu - izjavio je trener Jadrana Aljoša Kunac za Hrvatski vaterpolski savez.

Prije ovog susreta, Jadran je pobijedio selekciju Velike Britanije 15:12.