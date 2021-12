VIDEO Huliganski kaos u Zagrebu: Boysi napali Torcidaše, policija ih spasila

Torcida je ponovno u Kranjčevićevoj stvorila domaćinsku atmosferu, no to nije pomoglo Hajduku da dođe do pobjede nad Lokomotivom (3:3), ali zato je privukla najveće navijačka rivale - Bad Blue Boyse.

>>> Torcida kreirala domaćinsku atmosferu u Zagrebu

Tijekom četvrtfinalne utakmice istih momčadi početkom mjeseca, Torcida je "izvela šou" i ovaj put to nije moglo proći bez pažnje.

Na ulici prije samog susreta došlo je do sukoba nekoliko desetaka navijača, a kako se čini, Boysi su napali Torcidu.

Letjele su šake, zaustavljali su se automobili i jedino što se zna je da su na snimci Boysi lijevo, a Torcida desno.

- Ide murija - čuje se u trenucima prije nego Boysi krenu u bijeg, što znači da je policija spriječila daljnji sukob.

