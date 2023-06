Zbog njegove želje da vidi konje, Jokića su suigrači morali čekati tri sata

Poznato je da Nikola Jokić, ponajbolji košarkaš današnjice, obožava konje i kao takav u svom Somboru ima i vlastitu staju s ljubimcima. O tome je pričao i ove veljače, za vrijeme All-Star Weekenda u Salt Lake Cityju kada je na pitanje koliko zapravo konja ima kazao:

- Imam deset konja u Srbiji, dva u Francuskoj i dva u Italiji.

Govorilo se tada i o Jokićevu prijateljstvu s čuvenim američkim džokejem Timom Tetrickom koji je pak ovih dana New York Daily Newsu otkrio jednu anegdotu vezanju za njegova košarkaškog prijatelja.

Nakon gostujućih utakmica protiv New York Knicksa i Brooklyn Netsa, njegovi Nuggetsi su sljedeći nastup imali u Washingtonu kamo su putovali vlakom. No, taj put je odgođen za tri sata kako bi Jokić stigao navratiti do štale i vidjeti prijateljeve konje.

- Jokić mi je rekao da je košarka njegov posao a da su mu konji najveća strast. A tome je i dodao da bi se rado mijenjao sa mnom kada bi moj posao bio bolje plaćen - prenio je Tetrick i dodao još jednu zanimljivost:

- Kad sam mu ponudio da se utrkujemo kazao mi je da on to jako želi ali da ne smije zbog ugovora i osiguranja koje uz to ide.

I doista, u ugovorima NBA igrača obvezno stoji da se ne smiju baviti aktivnostima koje mogu uzrokovati ozljedu ali ako bi to učinili s takvom posljedicom onda poslodavac ima pravo raskinuti ugovor na štetu igrača.

- Moj je san vratiti se u Srbiju i nakon košarkaške karijere biti kasački trener.

A prvi sljedeći plan vezano uz njegovu veliku strast je kupiti još jednog konja. Kazao je to u razgovoru uoči pete utakmice finala doigravanja za NBA prvaka koju njegovi Denver Nuggetsi igraju protiv Miami Heata u noći s ponedjeljka na utorak.

- Kupit ću si još jednog konja čak i ako ne osvojim NBA naslov.

Premda se nitko u njegovoj obitelji konjima nije bavio, Jokić je zavolio konje kada su ga otac i mati odveli na konjske utrke kad mu je bilo 12 godina.

- Otac jednog od mojih košarkaških suigrača se bavio konjičkim utrkama pa me to dodatno privuklo. A danas sam veliki obožavatelj konjičkih utrka i pratim ih na svim stranama svijeta - kazao je nedavno Jokić.

