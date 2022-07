"Zašto ne vjerujemo našoj djeci!? Pa po tim teorijama Ajax nikad ne bi bio prvak"

Na početku Hajdukove nove sezone nazvali smo Zorana Vulića. Jedna od legendi splitske momčadi trenutačno je bez angažmana. Javio nam se iz "najlipšeg grada na svitu..." I on nestrpljivo čeka novu etapu svog bivšeg kluba, vjerojatno i novi angažman. Nema ništa na vidiku u tom smislu?

– Na vidiku imam upravo aerodrom, baš se vozim prema njemu – smije se Vulić.

Čekate angažman, dakle?

– Čekam avion... – dobro je Vule bio raspoložen.

Nastavili smo u ozbiljnijem tonu...

– Mislim da će prvenstvo biti isto kao i lani. Prva utakmica Dinama i Hajduka daje mi za pravo. Neće biti neka momčad koja će superiorno gaziti. Očekujem da to bude Hajduk, ali neće biti tako... Momčadi su izjednačene. Šibenik, Istra i Rijeka su nepoznanica jer su dosta mijenjale. Ostale momčadi su u istim ili sličnim gabaritima.

Čini li vam se da je Dinamo u prednosti u odnosu na konkurenciju kada pogledate kvalitetu i širinu rostera?

– Možda nisam objektivan, ali Hajduk je konkurentan Dinamu. I nakon ove prve utakmice jasno je da su to dvije naše najbolje momčadi. Ipak, laganu prednost ima Dinamo. Sviđa mi se ovaj mali Ljubičić na lijevom beku. Ima lijepu lijevu nogicu, volim znalce koji maju takav pas. O Drmiću ne treba ni govoriti. Očito je Dinamo pogodio s pojačanjima. Dinamo će u budućnosti imati problema s obranom, iako ima izvanserijskih igrača, Perića koji mi se sviđa posebno. Obrana vam je mukotrpan rad, a napad vam je talent. Obrani trebate posvetiti puno više pažnje...

I Josip Šutalo je tu?

– On je na izlogu. Vjerojatno neće ni završiti sezonu u Dinamu. Reprezentativan kalibar koji je pokazao izniman potencijal. On je jedan od eksponata za prodaju i može se na njemu dobiti veliki novac – ističe Vulić.

Je li Hajdukov hendikep što previše mehanizama ovisi o Marku Livaji?

– Hajduk nakon dugo vremena ima i kvalitetnu klupu, samo se previše oslanja na Livajin potez i talent. Čim ga nema na terenu, Hajduk je slabiji. Problem je što nemaju automatizam kako igrati bez Livaje. Valdas Dambrauskas na tome mora poraditi ove sezone, ne daj Bože da se Livaja ozlijedi, onda je problem. Hajdukov trener mora napraviti taktiku za igru s Livajom i bez njega. Vidjeli ste kako je to izgledalo kada smo, bez Livaje, ispali protiv Tobola. To me najviše zaboljelo. Uživam što je Marko produljio ugovor, no za moj gušt, puno ovisimo o njemu – naglasio je Vulić.

Dambrauskas očito razmišlja više o stvaranju univerzalnog sustava, nešto slično kao i Nenad Bjelica u Osijeku. Ako ne računamo Beljin povratak...

– Beljo je sjajan igrač. Sjajne tehnike i koordinacije, mislim da mu svi u Hrvatskoj trebamo posvetiti malo više pažnje. Osijek nije mijenjao previše, a takve momčadi mogu biti najopasnije. Nakon godinu dana uigravanja, Osijek će biti kudikamo opasniji nego lani. Lovrić, Caktaš i društvo su skupa godinu dana...

Kada govorite o "posvećivanju pažnje", je li možda problem u našoj percepciji da mjerimo stvari kroz prvu sljedeću sezonu, umjesto da razmišljamo o petogodišnjem ili desetogodišnjem planu? Kako bi se Hajduk trebao postaviti?

– Ne bih ulazio što tko misli. Ali Hajduk je kroz povijest živio, radio i zarađivao najviše na svom proizvodu. Pa ovaj mali Bradarić svojim je transferom donio više novca nego bilo koji transfer kojeg je Hajduk napravio s bilo kojim strancem. Hajduk mora pojačati svoj inkubator i mora se puno pažljivije i kvalitetnije okretati svojoj djeci. Pa i Livaja je njegovo dijete. Najviše mi smeta što ne vjerujemo svojim igračima. Pa i taj mali Ljubičić koji je morao otići na posudbu...

A Biuk?

– Neću ni govoriti o njemu, on mi je slabost. Takve igrače moramo maziti i paziti, takvih u Europi imate vrlo malo...

Glasniji su u Hajduku bili oponenti takve filozofije, oni su skloni teoriji da s mladim i neiskusnim igračima ne možeš osvajati naslove, ma koliko oni bili talentirani?

– Po toj teoriji Ajax nikada ne bi bio prvak Nizozemske. Takve teorije ne drže vodu. Ajax razvije generaciju, afirmira i proda, a onda kreće nova. To dosta kvalitetno radi i Dinamo. Oni ubacuju dosta svojih mladih igrača, nerijetko riskiraju, ali i profitiraju. Ne pati im rezultat niti blagajna.

Hajduk, dakle, protiv Istre danas ne bi smio posrnuti?

– Prve utakmice su najteže. Vidjeli ste to i u srazu Dinama i Lokomotive. Još niste uigrani, a protivnik će "poginuti" ako treba. U takvim okolnostima moguća su iznenađenja. Bio sam u Istri, oni uvijek imaju dobru momčad kojoj uvijek nešto nedostaje za petu-šestu stepenicu po kvaliteti. Ne znam što se to tamo događa, pa i lani su igrali dopadljiv nogomet, pa su zamalo ispali. Da nije Dragovoljac već prije ispao, bilo bi problema... – zaključio je Vulić.