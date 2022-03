Trener Hajduka: Bio bih loš trener da me zadovoljava bod protiv Dinama

Trener Hajduka Valdas Dambrauskas prokomentirao je derbi s Dinamom na Poljudu koji je završio bez pobjednika, 0:0.

- Bio bih loš trener da me zadovoljava bod s ovom momčadi i u ovoj atmosferi - rekao je Dambrauskas i dodao:

- Kontrolirali smo utakmicu, imali inicijativu... U nekim trenucima smo im prepustili loptu, ali smo bili agresivni.

Dinamo se probudio u drugoj polovici prvog poluvremena.

- Dinamo je dobra momčad i nije moguće napadati cijelu utakmicu. No, dobro smo igrali, dobro smo se pripremili, imali plan A, plan B, plan C... No, sve bih do zamijenio za jedan gol.

Ostaje pet bodova razlike između Dinama i Hajduka.

- Još ima 10 utakmica do kraja, sve je otvoreno. TO je jako dobro za ovu ligu i za državu. No, uvijek se moramo koncentrirati na iduću utakmicu.