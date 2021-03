Zaručio se Vatreni: Zgodna odabranica pokazala kamen na društvenim mrežama

Ljubav je velikodušna ,dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. LJUBAV NIKADA NE PRESTAJE. You will Forever be my Always - napisala je Adriana Đurđević, novopečena zaručnica hrvatskog reprezentativca Duje Ćalete Cara.

Iako detalje same prosidbe nije otkrivala, sudeći prema fotografijama, ista se dogodila u Marseilleu.

Inače, naš nogometaš Duje Ćaleta – Car i njegova djevojka Adriana Đurđević prije mjesec dana vratili su se s odmora kojeg su proveli u u Abu Dhabiju, gradu koji je jedno od njihovih omiljenih odredišta za odmor, pogotovo u ovim zimskim mjesecima. U ove toplije krajeve pobjegli su još za Božić.

Hrvatski 24-godišnji nogometaš, rodom iz Šibenika, ne odvaja se od lijepe Adriane, rođene Dubrovčanke, koja na društvenim mrežama ne prestaje plijeniti pažnju u kupaćim kostimima. Atraktivna magistrica prava, koja veliku pažnju posvećuje modi i uvijek nastoji biti drugačija od drugih i ima niz atraktivnih odjevnih kombinacija i kupaćih kostima koji ističu njezinu vitku figuru.