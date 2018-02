Zameo ih vjetar: Mikaela Shiffrin ipak neće dostići Janicu Kostelić

Frida Hansdotter, 32-godišnja Šveđanka, pobjednica je olimpijske utrke u ženskom slalomu. Reći da je to senzacija ne bi bilo primjereno jer riječ je o djevojci koja je dosad u Svjetskom kupu bila 18 puta druga i devet puta treća.

No zato svakako treba reći da u velikom trijumfu “vječite druge” ima neke poetske pravde. Djevojka kojoj na sljemenskoj utrci Svjetskog kupa redovito puštaju onu Psihomodo Popa “Frida je bila moja kraljica” sada je uistinu postala slalomska kraljica. I to ispred Wendy Holdener i Katharine Gallhuber, ali i u konkurenciji već godinama dominantne Mikaele Shiffrin koja se na stazi nije osjećala najbolje.

Shiffrin se nije osjećala dobro

Naime, Amerikanka je neposredno prije prve vožnje povratila:

– To je bilo prilično iznenadno, no nije se to dogodilo zbog virusa, nego nervoze nastale i zbog svega što sam očekivala od sebe – kazala je Mikaela ne nalazeći drugo objašnjenje za neosvajanje medalje u disciplini u kojoj je trostruka svjetska prvakinja.

– Nemam pravo objašnjenje za ovo što se dogodilo. Analizirat ćemo cijeli ovaj dan i sve ćemo učiniti da mi se takvo što ne bi ponovilo. No, priznaje Amerikanka, ovu propuštenu priliku neće tako lako zaboraviti.

– Ja sam loša u tome. Svaki poraz temeljito pamtim jer mi otkida dio srca pa ni ovaj put nije drugačije. Ono što Mikaelu Shiffrin dodatno boli jest što neće dostići svoj uzor Janicu Kostelić po broju osvojenih zlatnih medalja na jednim Zimskim olimpijskim igrama. Barem ne u Pyeongchangu.

Jer, nakon što je osvojila zlato u veleslalomu, 23-godišnja Amerikanka bila je četvrta u svojoj najjačoj disciplini, u slalomu, a kako je već odustala od superveleslaloma, preostaje joj još samo jedna disciplina (kombinacija) u kojoj je glavna favoritkinja za odličje. – To što je Janica postigla nitko neće ponoviti – kazao nam je Janičin otac i trener Ante Kostelić i objasnio: – Mi smo te 2002. imali i sreće koju smo znali konzumirati. Naime, kako se Janica bila ozlijedila, mi se u rujnu i listopadu uopće nismo skijali. Počeli smo tek u studenom i pokazalo se da je to bilo idealno da u veljači na Olimpijskim igrama budemo u najboljem stanju. Na tom primjeru puno sam naučio o tempiranju forme jer mi se više nismo spremali za Svjetski kup, u kojem svaki tjedan moraš biti dobar, nego za Olimpijske igre. Najbolja skijašica današnjice imala je planove jurišati na zlato u svih pet disciplina i osvojiti najmanje tri, no od toga na ovim Igrama neće biti ništa. No, s obzirom na to da će u Pekingu imati tek 27 godina, nije isključeno da svoju “nemoguću misiju” ostvari tamo.

Hrvatice još čekaju svoj red

Ovaj put u tome ju je onemogućio vjetar koji se iz dalekog Sibira preko Mandžurije probija do Korejskog poluotoka i koji je ispremiješao originalni raspored pa se dogodilo da se slalom vozi dan iza veleslaloma.

A to je pak značilo da je Shiffrin u vrijeme kada je obično u krevetu morala biti na dodjeli medalja pa se nije dovoljno naspavala. A nadamo se da će u Pekingu puno uspješnije biti i hrvatske skijašice od kojih je jedino Andrea Komšić završila slalomsku utrku (31.). Ida Štimac nije završila drugu vožnju, a Leona Popović završila je pak sezonu nakon ozljede prednjih križnih ligamenata.